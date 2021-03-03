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03 марта 2021 года 17:46
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" по бумагам Polymetal
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" по бумагам Polymetal с прогнозной ценой на уровне 2100 рублей за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы считаем Polymetal эффективным производителем, следующим своей программе перспективного развития, которая служит долгосрочному росту акционерной стоимости, - пишет аналитик отдела анализа акций инвесткомпании Алекесй Калачев. - Сохраняем по бумагам Polymetal рекомендацию "покупать" с прогнозной ценой в районе 2100 рублей за штуку и потенциалом роста более 35% от текущего уровня". Крупнейший российский производитель серебра и вторая после "Полюса" по объемам добычи золота компания Polymetal в среду представила предварительные финансовые результаты за 2020 год. Они практически полностью совпали с ожиданиями и последними прогнозами, сделанными после публикации производственных результатов Polymetal, отмечает Калачев. "Отчетность позитивна для акций Polymetal, хотя котировки бумаг золотодобывающих компаний больше следуют за динамикой цен на золото. "Стоимость золота снижается на фоне роста деловой активности и роста цен на промышленные металлы. Однако мы полагаем, что в период восстановления функция драгметаллов (как защитного инструмента и как актива, аккумулирующего избыточную финансовую ликвидность) еще не исчерпана", - указывает эксперт "Финама". Также Калачев отмечает, что Polymetal платит дивиденды по акциям дважды в год. По итогам первого полугодия акционерам было выплачено по $0,4 на акцию. В соответствии с обновленной дивидендной политикой минимальный размер итоговых дивидендов должен быть выплачен из расчета 50% от скорректированной чистой прибыли за вторую половину года, что предполагает выплату $0,74 на акцию. Кроме того, обращает внимание аналитик инвесткомпании, совет директоров имеет право по итогам года увеличить общую выплату до 100% свободного денежного потока при условии, что он будет больше 50% от скорректированной чистой прибыли. "В данном случае размер итогового дивиденда предложено увеличить еще на $0,15 на акцию, и общий размер итоговых дивидендов Polymetal увеличен до $0,89 на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 4,3%. Таким образом, вместе с ранее выплаченными $0,4 общая величина дивидендов составила $1,29 на акцию, а общая сумма выплат - 100% свободного денежного потока за год", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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