Бумаги Черкизово - хорошее вложение в диверсифицированный портфель инвестора - "Универ Капитал"

Бумаги ПАО "Группа Черкизово" будут хорошим вложением в диверсифицированном портфеле инвестора в среднесрочной и долгосрочной перспективе, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов инвестиционной компании "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Черкизово" является одним из лидеров мясной продукции в России, констатирует эксперт инвесткомпании. При этом компания построила максимально независимый бизнес: в ее активах большой земельный банк (что позволяет производить собственные зерновые для скота и птицы), девять комбикормовых заводов, 12 элеваторов, большие мощности по производству мяса. Сейчас компания намерена расширять свое присутствие на рынке продуктов питания стран Ближнего Востока и ОАЭ, где имеется наибольший потенциал для развития экспортных поставок, отмечает Тузов.

"Учитывая, что стоимость продуктов питания будет продолжать рост (это глобальный тренд), "Черкизово" будет наращивать показатели выручки и прибыли, что позитивно скажется на размере дивидендов", - обращает внимание аналитик "Универ Капитала".

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