Текущие уровни котировок акций Target интересны для покупки бумаг - "Фридом Финанс"

Текущие уровни котировок акций Target Corp. интересны для покупки бумаг с горизонтом от нескольких месяцев, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"За календарный год котировки акций Target выросли на 63%, но по-прежнему сохраняют высокий потенциал роста - до 16% от текущих значений. За счет просадки во вторник бумаги вышли на интересные уровни для покупки с горизонтом от нескольких месяцев. Котировки могут восстановиться до $190 за штуку еще до наступления лета", - пишет аналитик Валерий Емельянов.

Торговая сеть закрыла квартал ростом выручки на 21% (до $28,3 млрд) и с прибылью на акцию $2,67 против ожидаемых $2,55, констатирует эксперт инвесткомпании. Рост сопоставимых продаж (по ранее открытым магазинам и складам) составил в октябре-декабре 2020 года 20,5%. Клиентский трафик увеличился на 6,5% - несмотря на усиление локдаунов под конец года. "Примечательно также, что основным драйвером продаж стал рост среднего чека - более чем на 13%. Отчасти это может объясняться всплеском активности покупателей, которые закупались товарами повседневной необходимости впрок по аналогии с минувшим мартом. Оба фактора носят временный характер, что могло повлиять на решение инвесторов выйти из бумаг сразу после публикации отчета", - отмечает Емельянов.

Еще один существенный фактор, упомянутый в презентации квартальных данных, это рост инвестиций, указывает аналитик "Фридом Финанс". Target намерена довести вложения в базовую инфраструктуру до $4 млрд и сохранять эту планку на протяжении ближайших лет - это на треть больше обычного объема инвестиций. "Рост инвестиций положителен в долгосрочном плане, но может быть сдерживающим фактором на дистанции до года. В частности, рост дивидендов по итогам года может оказаться весьма умеренным - на уровне прошлого года (+3%). Сейчас дивидендная доходность бумаг Target составляет менее 1,5% годовых", - отмечает эксперт.

По мнению Емельянова, определенно заслуживает внимания то, как динамично растут онлайн-продажи в сети. Рост выручки в цифровых каналах год к году увеличился на 118%. Это заметно выше, чем у основного конкурента Target (компании Walmart Inc.), которая наращивала онлайн-продажи в отдельные кварталы до 80% и в целом по году не выше +40%.

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