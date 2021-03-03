Возможно продолжение роста котировок акций Apple - BCS Express

Возможно продолжение роста котировок акций Apple Inc., говорится в комментарии BCS Express.

Apple - мегакорпорация, чьими услугами и продуктами пользуется весь мир, констатируют в инвесткомпании. В последние годы продукты компании не были прорывными, на них просто зарабатывались деньги, однако Apple представила смартфоны с 5G, MAC с ARM-процессорами и обновила всю линейку продукции.

"Аналитики сходятся во мнении, что все это улучшит финансовое состояние компании и следующие отчеты могут оказаться впечатляющими. Конечно, это способно привести к очередному подъему котировок акций, и отметка стоимости Apple в $3 трлн не кажется недосягаемой. Однако это долгосрочная история, требующая подкрепления сильными отчетами и новыми продуктами. На текущий момент ожидания умеренно позитивные, поэтому в котировках акций компании может продолжиться восходящая тенденция", - пишут эксперты BCS Express.

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