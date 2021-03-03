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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500, вероятно, поднимется к уровням 3915-3925 пунктов в среду - "Фридом Финанс"
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03 марта 2021 года 15:56
Индекс S&P 500, вероятно, поднимется к уровням 3915-3925 пунктов в среду - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, вероятно, поднимется в ходе предстоящей сессии в среду к уровням 3915-3925 пунктов, полагает аналитик "Фидом Финанс" Михаил Денисламов. "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикаторы указывают на то, что в краткосрочном периоде возможна консолидация. Проход индекса широкого рынка выше уровня 3925 пунктов позволит "быкам" продолжить восходящее движение. Ключевой поддержкой выступает 50-дневная скользящая средняя на уровне 3815 пунктов", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-S&P-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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Возможно продолжение роста котировок акций Apple Inc., говорится в комментарии BCS Express. Apple - мегакорпорация, чьими услугами и продуктами пользуется весь мир, констатируют в инвесткомпании. В последние годы продукты компании не были прорывными, на них просто зарабатывались деньги, однако... читать дальше
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Москва. 3 марта. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине на снижении напряженности вокруг темы санкций из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным и благодаря укрепляющейся нефти. читать дальше
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Сырьевые рынки недооценены в сравнении с рынком акций и уже начали отыгрывать это отставание - "Атон"
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