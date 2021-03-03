Рубль днем продолжает расти к доллару и евро на ослаблении темы санкций и дорожающей нефти

Москва. 3 марта. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине на снижении напряженности вокруг темы санкций из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным и благодаря укрепляющейся нефти.

Курс доллара США составил 73,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,94 руб./EUR1, подешевев на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,65 копейки - до 80,57 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 марта на 1,0568 рубля, до 73,5187 руб./$1, и уменьшил курс евро на 68,84 копейки, до 88,8768 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах на фоне ослабления санкционных рисок после того, как стало известно, что новые ограничительные меры ЕС и США, связанные с "делом Навального", будут носить лишь персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу. Кроме того, поддержку рублю оказывают заметно дорожающая нефть и аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

Минторг США назвал 14 организаций из России, ФРГ и Швейцарии, в отношении которых вводятся экспортные ограничения. Согласно опубликованному 3 марта в федеральном реестре США списку, Минторг США вводит санкции в отношении 10 компаний и структур из России. Среди них: 27-й научный центр Минобороны РФ, компании "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", ООО "Продукты Аналит", "Интертех инструменты", группа компаний "Фармконтракт", компании РАУ ФАРМ и "Регионснаб".

Также в "черный список" Минторга США попали три немецких компании и одна компания из Швейцарии.

Минторг США пояснил, что вводит требование о получении лицензии на экспорт, реэкспорт или передачу ряда товаров фигурантам этого списка. Министерство подчеркивает, что такие меры помогут убедиться, что подпадающие под санкции компании не будут использовать поставляемые из США товары "для деятельности, угрожающей национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США".

Ранее американское министерство сообщило в пресс-релизе, что вводит такие меры "в ответ на деятельность, связанную с химоружием и с распространением (опасных веществ - ИФ)".

Тем временем, Минфин США объявил о санкциях в отношении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.

Кроме того, ограничительные меры вводятся против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Речь идет о включении в санкционный список SDN List. Это означает, что в США активы попавших в санкционный список людей замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.

Тем временем, санкции ЕС против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным вступили в силу во вторник. Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Эти санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

"Российский рубль укрепился к недельным максимумам, отбив потери, вызванные опасением расширения санкций. Санкции введены, но их значимость, по оценкам участников валютной секции, не носит критического влияния. Отсюда и переоценка рисков, и резкое укрепление рубля в первой половине среды: до 73,4 за доллар и к 88,7 по евро. Техника показывает линию поддержки по валютной паре "доллар-рубль" на часовом таймфрейме, в случае сдачи уровня может пойти речь о движении к минимумам года в области 73,1 руб./$1. Однако пока участникам на укрепление рубля не хватает решимости", - отмечает эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"Рубль поддерживает снижение санкционных рисков. Так, вчера США ввели новые санкции, направленные против конкретных чиновников, а также НИИ и компаний, причастных к производству химического оружия. Отсутствие значимых экономических санкций и снижение санкционной неопределенности положительно для рубля, благодаря чему он вчера укрепился на 0,5%. Минфин в среду опубликовал план покупок валюты на март, объем операций составит 148,1 млрд рублей после 45,6 млрд рублей в феврале. Увеличение интервенций Минфина ограничивает потенциал укрепления рубля. Мы продолжаем ожидать курс рубля в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в ближайшие дни", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Минфин РФ в среду, 3 марта, размещает четырехлетние ОФЗ-ПД серии 26234 и девятилетние ОФЗ-ИН серии 52003 в объемах остатков. Ведомство разместило ОФЗ 26234 на общую сумму 89 млрд 879 млн рублей при спросе 152 млрд 382 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 94,023% от номинала, что соответствует доходности 6,17% годовых.

При продаже этих ОФЗ Минфину удалось разместить рекордный для одного аукциона объем бумаг с начала ноября 2020 года. При этом тогда большие объемы заимствований достигались за счет облигаций с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), в этот же раз были размещены бумаги с постоянным купоном, то есть процентный риск взяли на себя инвесторы, а не эмитент.

В то же время рубль в ходе торгов на "Московской бирже" в среду днем не отреагировал на решение Минфина РФ увеличить объем дневных покупок валюты в 2,8 раза. Ведомство с 5 марта по 6 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 148,1 млрд рублей, ежедневный объем составит эквивалент 6,7 млрд рублей.

Механизм бюджетных правил предусматривает покупку валюты на рынке при превышении ценой нефти базовой отметки (в 2020 году - $42,4, в 2021 году - $43,25) и продажу в случае падения ниже этой отметки.

К покупкам валюты после периода продаж с апреля прошлого года Минфин вернулся в январе. За три месяца мартовский объем - максимальный (с 5 февраля по 4 марта покупки составляли 45,6 млрд рублей, с 15 января по 4 февраля - 106,3 млрд рублей).

Однако из-за разницы в количестве рабочих дней ежедневный объем покупок в марте - начале апреля будет немного меньше, чем в январе - 6,7 млрд рублей против 7,1 млрд рублей. По сравнению с февральским показателем - 2,4 млрд рублей в день - ежедневные покупки вырастут в 2,8 раза.

Цены на нефть эталонных марок повышаются днем в среду, внимание инвесторов сосредоточено на предстоящей встрече министров стран ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 1,85% - до $63,86 за баррель. По итогам торгов 2 марта эти контракты подешевели на 1,6% - до $62,7 за баррель - это минимальный уровень с 12 февраля, согласно данным Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,89% - до $60,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии эти контракты опустились в цене на 1,5% - до $59,75 за баррель - минимума с 19 февраля.

С конца прошлой недели обе марки снижались в цене, и трейдеры пытаются извлечь выгоду из низких цен на нефть после затяжной распродажи, пишет S&P Global Platts. При этом на рынках сказывается неопределенность вокруг предстоящей встречи ОПЕК+, что, по словам аналитиков, может привести к непредсказуемым колебаниям цен.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудит вариант увеличения странами-участниками соглашения добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) с апреля с учетом того, что с апреля также прекращается добровольное ограничение на 1 млн б/с, взятое на себя Саудовской Аравией на февраль-март.

Как сообщили источники "Интерфакса", накануне технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что возвращение на нефтяной рынок фактически 1,5 млн б/с не повлияет на его сбалансированность, хотя в явном виде такая рекомендация для JMMC не прописана.

JMMC, где сопредседателями являются представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии - обычно дает рекомендацию всем министрам, которые соберутся для принятия окончательного решения в четверг, 4 марта.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник поздно вечером, показали значительный рост запасов в США на прошлой неделе. Показатель увеличился на 7,36 млн баррелей при том, что аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 1,85 млн баррелей. Об этом пишет Trading Economics.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей.

"Инвесторы ждут недельной статистики EIA по товарным запасам углеводородов и результатов заседания министерского комитета ОПЕК+. Возможно, министры уже сегодня, в преддверии основной встречи в четверг, внесут ясность относительно планов по увеличению добычи. Подчеркнем, что сохраняется техническая возможность для коррекции нефтяных котировок до $61,1 за баррель, но мы полагаем, что, скорее всего, цены удержатся выше $62,4 за баррель, т.е. дневных минимумов понедельника и вторника", - полагают аналитики Sber CIB Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 2 базисных пункта - до 4,43% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 4,33% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 4,68%, 4,84% и 4,93% годовых соответственно.