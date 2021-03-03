"Финам" рекомендует держать акции American Express с прогнозной ценой $145,8

"Финам" рекомендует держать акции American Express Co. с прогнозной ценой $145,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Наша оценка справедливой стоимости American Express составляет $117,4 млрд. или $145,8 на обыкновенную акцию на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 7,8% от текущего уровня, рекомендация - "держать", - указывает старший аналитик Игорь Додонов.

Благодаря сильному бренду, обширной и диверсифицированной клиентской базе, эффективной интегрированной глобальной платежной платформе American Express с вполне разумными потерями прошла кризисный 2020 год, отмечает эксперт "Финама".

"Глобальная экономика, как ожидается, заметно восстановится в 2021 году. На этом фоне следует ожидать и улучшения ситуации в сфере путешествий и развлечений, где позиции American Express особенно сильны", - пишет Додонов.

Также аналитик отмечает, что компания направляет значительные средства акционерам за счет дивидендов и выкупа акций.

Между тем Додонов обращает внимание, что данные позитивные моменты, на его взгляд, уже учтены в цене акций American Express, потенциал роста которых от текущих уровней выглядит ограниченным.

American Express является американской диверсифицированной компанией финансового сектора, четвертой по величине платежной системой в мире. В обращении по всему миру находятся 112 млн карт под брендом American Express, а общий годовой объем платежей превышает $1 трлн.

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