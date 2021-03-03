.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Финам" рекомендует держать акции American Express с прогнозной ценой $145,8
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат
В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов
 
Банки обяжут выкупать назад обманом проданные продукты
Уже летом банки будут обязаны выкупать обратно у клиентов те продукты, которые они продали им с использованием обмана. Соответствующий законопроект будет принят в апреле, а вступит в силу в июне-июле, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по...
 
Автопром столкнулся с дефицитом микросхем
Российские производители электроники для автопрома столкнулись с дефицитом микросхем, который до этого охватил мировые рынки. Речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем,...
 
Москва вышла в лидеры по загрузке гостиниц в Европе
Российская столица начиная с ноября прошлого года занимает 1-е место в Европе по уровню загрузки гостиниц, пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, которая учитывала при составлении рейтинга...
 
03 марта 2021 года 15:33

"Финам" рекомендует держать акции American Express с прогнозной ценой $145,8

"Финам" рекомендует держать акции American Express Co. с прогнозной ценой $145,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Наша оценка справедливой стоимости American Express составляет $117,4 млрд. или $145,8 на обыкновенную акцию на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 7,8% от текущего уровня, рекомендация - "держать", - указывает старший аналитик Игорь Додонов.

Благодаря сильному бренду, обширной и диверсифицированной клиентской базе, эффективной интегрированной глобальной платежной платформе American Express с вполне разумными потерями прошла кризисный 2020 год, отмечает эксперт "Финама".

"Глобальная экономика, как ожидается, заметно восстановится в 2021 году. На этом фоне следует ожидать и улучшения ситуации в сфере путешествий и развлечений, где позиции American Express особенно сильны", - пишет Додонов.

Также аналитик отмечает, что компания направляет значительные средства акционерам за счет дивидендов и выкупа акций.

Между тем Додонов обращает внимание, что данные позитивные моменты, на его взгляд, уже учтены в цене акций American Express, потенциал роста которых от текущих уровней выглядит ограниченным.

American Express является американской диверсифицированной компанией финансового сектора, четвертой по величине платежной системой в мире. В обращении по всему миру находятся 112 млн карт под брендом American Express, а общий годовой объем платежей превышает $1 трлн.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 марта 2021 года 15:10
Котировки акций НЛМК сохраняют вероятность роста в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"
Котировки акций "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК") сохраняют вероятность дальнейшего роста в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "НЛМК" продолжают обновлять максимумы и выглядят перекупленными в...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 14:44
Сырьевые рынки недооценены в сравнении с рынком акций и уже начали отыгрывать это отставание - "Атон"
Сырьевые рынки недооценены в сравнении с рынком акций и уже начали отыгрывать это отставание, отмечается в аналитическом материале трейдера "Атона" Гарника Меликсетяна. По мнению эксперта, с открытием границ и снятием ограничений глобальный спрос начнет восстанавливаться. К потребителям вернется...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 14:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Merck&Co с целью $87
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции акции Merck & Co. с целью $87 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,2%, стоп-приказ: $71, говорится в комментарии инвестиционной компании. С точки зрения теханализа, бумага торгуется...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 13:51
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Валюты EM в среду укрепляются, курс доллар/рубль с утра снижается на 0,25%. Рубль поддерживает снижение санкционных рисков. Так, во вторник США ввели новые санкции,...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 13:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АФК "Система" с целью 42,6 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 42,6 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 10-14 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 33 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага движется в восходящем тренде....    читать дальше
.
03 марта 2021 года 13:09
Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3380-3445 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3380-3445 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Мосбиржи в среду растет, следуя за динамикой американского фондового рынка и цен на нефть, отскочивших от протестированных накануне двухнедельных...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 12:45
Ослабление санкционной риторики оказывает поддержку рынку акций РФ - Альфа-банк
Ослабление санкционной риторики оказывает поддержку рынку акций РФ, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша. "Рост российского рынка акций и укрепление курса рубля в среду продолжатся, так как объявленные санкции в связи с делом Алексея Навального и использованием химического...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 12:26
Акции Polymetal интересны в качестве защитного актива - BCS Express
Акции Polymetal интересны в качестве защитного актива для диверсификации инвестиционного портфеля, говорится в комментарии BCS Express. Polymetal опубликовал сильные предварительные финансовые результаты за II полугодие и весь 2020 год, которые оказались в рамках ожиданий, констатирует эксперт...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 12:06
Рубль по мере приближения мартовского налогового периода может укрепиться до 72 руб./$1 - Росбанк
Рубль по мере приближения мартовского налогового периода может укрепиться до 72 руб./$1, отмечается в комментарии Росбанка. "Рубль в ходе торгов вторника продемонстрировал довольно резкую динамику: пары доллар/рубль и евро/рубль потеряли 0,6% и 0,3%, соответственно, - пишут аналитики банка. -...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 11:45
Ориентир для курса рубля на ближайшую перспективу - 73 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Ориентиром для курса рубля в ближайшей перспективе является отметка 73 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого. "Рубль стал лидером среди ЕМ валют, показав во вторник рост на 0,5%. Основное движение случилось после анонса "сигнальных" и, потому,...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 11:45
Рынок акций РФ утром поднялся к 3440п по индексу МосБиржи вслед за миром, лидирует Polymetal
Москва. 3 марта. Рынок акций РФ утром в среду растет на фоне сокращения санкционных опасений инвесторов и оптимистичных настроений на внешних фондовых площадках; индекс МосБиржи протестировал отметку 3440 пунктов, при этом лидируют бумаги Polymetal на дивидендных новостях.    читать дальше
.
03 марта 2021 года 11:30
Вероятна среднесрочная консолидация цены бумаг Норникеля в диапазоне 23000-25000 руб. - "Алго Капитал"
Вероятна консолидация котировок бумаг ГМК "Норильский никель" в диапазоне 23000-25000 рублей в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Бумаги ГМК "Норильский Никель" остаются под давлением на фоне недавнего выхода ряда негативных корпоративных...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 11:02
Сильных драйверов для роста рынка акций США в настоящее время нет - ITI Capital
Сильных драйверов для роста на рынке акций США в настоящее время нет, считают аналитики ITI Capital. "После ралли мощных драйверов роста на рынке акций США не осталось, хотя главным фактором рынка все еще остается стабилизация ставки. В последние дни ряд компаний заявил о том, что власти...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 10:48
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целью 1,09 руб
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" и целевую цену 1,09 руб. за штуку на сентябрь 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании. "РусГидро" отчиталась по прибыли ниже наших ожиданий, но мы тем не менее отмечаем существенные улучшения в инвестиционном кейсе...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 10:31
Вероятно снижение котировок нефти в течение торговой сессии в среду - Sber CIB
Вероятно снижение котировок нефти марки Brent в течение торговой сессии в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Котировки нефти марки Brent в среду утром торгуются около $63 за баррель. В течение дня выйдет статистика по запасам нефти от Управления энергетической информации США и...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.