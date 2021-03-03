Сырьевые рынки недооценены в сравнении с рынком акций и уже начали отыгрывать это отставание - "Атон"

Сырьевые рынки недооценены в сравнении с рынком акций и уже начали отыгрывать это отставание, отмечается в аналитическом материале трейдера "Атона" Гарника Меликсетяна.

По мнению эксперта, с открытием границ и снятием ограничений глобальный спрос начнет восстанавливаться. К потребителям вернется уверенность, что приведет к цикличной инфляции.

"Гиперинфляция в США маловероятна, но в конце этого или в начале следующего года инфляция на уровне 2,5-3% вполне возможна, - считает Меликсетян. - На первый взгляд, это небольшая цифра в сравнении с 1970-1980 годами: тогда инфляция доходила до 9-10%. Тем не менее, она будет весьма ощутима, потому что такой инфляции мы не видели с начала 1990-х. Джером Пауэлл не раз заявлял, что монетарные стимулы пока останутся, поскольку основная задача - снизить безработицу и приблизиться к уровню полной занятости. Он также дал понять, что краткосрочное отклонение инфляции от 2% возможно, и ФРС будет ориентироваться на долгосрочное и среднесрочное достижение целевого уровня".

Также эксперт указывает, что администрация Байдена в ближайшее время собирается провести пакет помощи в $1,9 трлн, и огромные фискальные меры, которые - в отличие от монетарных - быстро доходят до конечного потребителя, также сыграют свою роль.

Весь этот тренд, по мнению эксперта "Атона", делает привлекательными сырьевые компании, а также золото и серебро.

"Мы ожидаем дальнейшее ослабление доллара, что поддержит развивающиеся рынки и цены на сырье. На наш взгляд, сырьевые рынки недооценены в сравнении с рынком акций, но они уже начали отыгрывать это отставание. Мы считаем, что 2021 год будет хорошим для российского рынка акций. Главные риски этой стратегии - продление в Европе ограничений, связанных с пандемией, и повторное закрытие экономик из-за нового штамма коронавируса", - заключает Меликсетян.

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