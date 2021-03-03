"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Merck&Co с целью $87

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции акции Merck & Co. с целью $87 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,2%, стоп-приказ: $71, говорится в комментарии инвестиционной компании.

С точки зрения теханализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит сейчас на $73. "Развитие восходящего движения возможно вплоть до достижения уровня горизонтального сопротивления на $87. При покупке на 14,5% от портфеля и выставлением стоп-заявки на уровне $71, риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 7", - указывают эксперты "Финама".

Также в комментарии инвесткомпании отмечается, что 2 марта в ходе брифинга в Белом доме президент США Джо Байден заявил о том, что две конкурирующие между собой американские корпорации Merck и Johnson&Johnson теперь будут совместно работать над наращиванием производства вакцины от COVID-19 в США. По условиям соглашения Merck выделит два своих американских предприятия для выпуска вакцины Johnson&Johnson: одно будет заниматься непосредственно производством препарата, а другое - расфасовкой и упаковкой препарата для отправки конечным потребителям. Правительство США поможет компаниям переоборудовать производственные площадки, предоставив финансирование в размере до $268,8 млн.

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