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03 марта 2021 года 11:45

Рынок акций РФ утром поднялся к 3440п по индексу МосБиржи вслед за миром, лидирует Polymetal

Москва. 3 марта. Рынок акций РФ утром в среду растет на фоне сокращения санкционных опасений инвесторов и оптимистичных настроений на внешних фондовых площадках; индекс МосБиржи протестировал отметку 3440 пунктов, при этом лидируют бумаги Polymetal на дивидендных новостях.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3440,44 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1474,13 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Доллар просел до 73,52 рубля (-0,29 рубля), золото - до $1730,5 за тройскую унцию (-0,2%).

США в рамках санкций отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка США, говорится в заявлении Госдепартамента. Также прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России. Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них Конгресса.

Подорожали акции Polymetal (+2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Совет директоров Polymetal, согласно обновленной дивидендной политике, предложил выплатить итоговые дивиденды за 2020 год в размере $0,89 на акцию, сообщила компания. Эта сумма включает $0,74 на акцию, что составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие 2020 года, и дополнительный дивиденд на усмотрение совета директоров в размере $0,15 на акцию, увеличивающий объявленный дивиденд до максимальной выплаты в размере 100% свободного денежного потока за 2020 год на фоне устойчивого финансового положения и отличных результатов деятельности компании, говорится в сообщении. Общая сумма выплат может составить $419 млн.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду не однозначно позитивный: азиатские индексы преимущественно растут, нефть также пытается дорожать, однако сохраняются опасения относительно слишком быстрого восстановления добычи в ОПЕК+. Вероятно, что отечественные инвесторы проявят осторожность и рост индексов на старте дня будет незначительным. Впрочем, новости предыдущего дня о санкционных решениях в США оказались больше с "плюсом", чем с "минусом", и это может поддержать как рынок акций, так и рубль.

США объявили очередные санкции против РФ, но все свелось к спискам высокопоставленных чиновников и организаций, которые конкурируют с США на различных рынках. РФ также не будут предоставляться кредиты со стороны правительственных финансовых организаций США. Естественно, сотрудничество в космосе не подпадает под эти ограничения. Таким образом, данный санкционный вопрос пока можно закрыть в силу его незначительности, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, оптимизму на рынке акций РФ способствовала информация о том, что американские санкции коснутся лишь должностных лиц и НИИ. Однако санкционную тему не стоит полностью игнорировать - впереди санкции за "хакерские атаки" и "агрессивные действия в отношении Украины".

Акции Сбербанка (281,5 рубля) после пробоя отметки 273 руб. вышли на следующую техническую цель роста - район чуть ниже 290 руб. Бумага получает большую поддержку от притока средств нерезидентов, которые после всем известных событий уменьшили покупку акций "Норникеля". Пока не станет понятно, в какие сроки "Норникель" сможет восстановить работу двух подтопленных рудников и как это отразится на выпуске конечной продукции, на устойчивый рост бумаг ГМК надеяться не стоит. Однако если менеджмент ГМК даст обнадеживающие прогнозы, бумага может быстро взлететь на 5-7%.

Нефть может возобновить снижение - в четверг пройдет заседание ОПЕК+, по итогам которого стоит ожидать решения увеличить добычу на 0,5 млн б/с. Вероятно, Саудовская Аравия объявит об увеличении добычи и отказе от добровольного ее сокращения на 1 млн б/с. В этом случае возможен уход нефти Brent в район психологически важной отметки $60 за баррель.

Стоит остерегаться и акций черных металлургов, которые последние дни торговались намного лучше рынка. Появились мнения, что бурный рост мировых цен на стать завершится уже в марте, после чего последует их небольшая коррекция. Соответственно, возрастет желание и зафиксировать среднесрочную прибыль по бумагам сталеваров. Однако сильно упасть им не дадут ожидания двузначных годовых дивидендов, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду инвесторы ждут окончательных данных по деловой активности в секторе услуг США за февраль, а также отчета ADP по занятости в частном секторе. Последний, по средним прогнозам, покажет увеличение занятости на 177 тыс. - позитивный для рынков сигнал, только если он вновь не приведет к скачку доходности гособлигаций.

Нефть Brent пытается устоять выше поддержки $62 за баррель (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которая являются ключевым для определения направления дальнейшего движения. В среду стартуют переговоры ОПЕК+ по нефтедобыче на апрель. От Минэнерго США в среду ждут данных о сокращении запасов нефти примерно на 1 млн баррелей при снижении запасов нефтепродуктов примерно на 5 млн баррелей.

Индексы МосБиржи и РТС превысили сопротивления 3410 и 1445 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что дало сигнал на развитие краткосрочного роста. Долларовый индикатор чувствует себя увереннее благодаря сильному рублю. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3370-3470 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, ключевые фондовые индексы после неплохого начала месяца пытаются найти поводы для продолжения восходящей динамики. Сантимент в отношении рисковых активов несколько улучшился, но это полностью не ликвидирует опасения роста доходностей государственных облигаций в США и сворачивания мер стимулирования на волне восстановления экономики. С другой стороны, представители монетарных и фискальных властей словесными интервенциями поддерживают позитивные настроения. Наиболее уязвимо сейчас выглядят бумаги технологических компаний, которые показали значительный рост в пике пандемии COVID-19.

Среди поводов для роста глобальных рынков по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости COVID-19 и ускорение процесса вакцинации населения. Президент США Джо Байден рассчитывает, что к маю большинство американцев будет обеспечено вакцинами. Актуальной остается и судьба пакета помощи американской экономики, но финальное одобрение Конгрессом скорее уже заложено в цены активов.

На нефтяном рынке волатильность может возрасти по мере приближения встречи стран ОПЕК+. Индекс МосБиржи находится в актуальном диапазоне 3400-3450 пунктов. Санкционные опасения пока не оказывают существенного влияния на динамику российских активов. В среду от индекса МосБиржи можно ожидать попыток закрепления в нижней половине диапазона 3400-3450 пунктов, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,5-1,7% под давлением продаж бумаг технологического сектора. Поддержку рынку ранее на этой неделе оказало снижение доходности US Treasuries, а также оптимизм по поводу одобренной вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и перспективы принятия нового пакета мер помощи американской экономике.

Доходность 10-летних гособлигаций США на этой неделе опустилась к 1,42% после скачка до максимума за год на уровне 1,6% неделей ранее.

Палата представителей Конгресса США в минувшие выходные одобрила новый пакет мер поддержки экономики. Как отмечает CNN, Сенат сталкивается с необходимостью принять закон о новых мерах поддержки до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Тем временем, в среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 2%, гонконгский Hang Seng растет на 2,5%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE прибавляет 1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%).

Нефть утром в среду вновь делает попытки роста после отката накануне, но цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $62,84 за баррель (+0,2% и -1,6% во вторник), апрельская цена WTI - $59,87 за баррель (+0,2% и -1,4% накануне).

С конца прошлой недели обе марки снижались в цене, и трейдеры пытаются извлечь выгоду из низких цен на нефть после затяжной распродажи, пишет S&P Global Platts. При этом на рынках сказывается неопределенность вокруг предстоящей встречи ОПЕК+, что, по словам аналитиков, может привести к непредсказуемым колебаниям цен.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудит вариант увеличения странами-участниками соглашения добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки с апреля с учетом того, что с апреля также прекращается добровольное ограничение на 1 млн б/с, взятое на себя Саудовской Аравией на февраль-март.

Как сообщили источники "Интерфакса", накануне технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что возвращение на нефтяной рынок фактически 1,5 млн б/с не повлияет на его сбалансированность, хотя в явном виде такая рекомендация для JMMC не прописана.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в середине февраля говорил, что, несмотря на восстановление рынка, ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета.

JMMC, где сопредседателями являются представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии - обычно дает рекомендацию всем министрам, которые соберутся для принятия окончательного решения в четверг, 4 марта.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник ночью, показали значительный рост запасов в США на прошлой неделе.

Согласно докладу API, на неделе, завершившейся 26 февраля, они увеличились на 7,36 млн баррелей после роста на 1,03 млн неделей ранее. Рост запасов был зафиксирован вторую неделю подряд и стал максимальным с недели, завершившейся 17 июля. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 1,85 млн баррелей, пишет Trading Economics. В то же время запасы бензина, по данным API, упали на 9,93 млн баррелей, дистиллятов - на 9,053 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 732 тыс. баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, сократились за неделю на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+6%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,9%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+5,2%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,1%, до 2360 рублей), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+4,6%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,8%).

Акции ПАО "Группа Черкизово" растут на новостях о дивидендах - совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в размере 13,58 рубля на акцию за 2019 год и 120,42 рубля - за 2020 год (в сумме 134 рубля на акцию, или суммарно 5,89 млрд рублей).

Рекомендация о дивидендах по итогам 2020 года рассматривалась повторно: в феврале совет директоров уже рекомендовал акционерам выплатить 134 рубля на акцию за прошлый год, но затем это решение было отменено. По итогам 2019 года компания выплатила дивиденды в размере 60,92 рубля на акцию. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 апреля.

Подешевели бумаги ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-3,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1%), ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 15,84 млрд рублей (из них 4,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,94 млрд рублей - на бумаги "Интер РАО" и 1,91 млрд рублей - на акции "Норникеля").

Рк вч

MOEX$#&: ABRD, AFKS, ALRS, BELU, BLNG, CHEP, CHMF, FEES, FIVE, FLOT, GAZP, GCHE, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, MVID, NLMK, NVTK, PLZL, POLY, PSKB, ROSN, RSTI, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, TATN, VTBR, WTCM, YNDX

SPB$#&: JNJ

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Опубликовано: /Финмаркет/
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