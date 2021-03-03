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03 марта 2021 года 13:09
Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3380-3445 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3380-3445 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Мосбиржи в среду растет, следуя за динамикой американского фондового рынка и цен на нефть, отскочивших от протестированных накануне двухнедельных минимумов. "Поводом для активизации покупок стало вступление члена Совета управляющих ФРС Лейл Брейнард, которая вслед за главой регулятора Джеромом Пауэллом продемонстрировала уверенность в способности текущей денежно-кредитной политики купировать риски, связанные с краткосрочными рыночными изменениями, в том числе связанными с активным ростом доходностей трежерис в последние недели. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли, в свою очередь, отметила, что видит в текущем изменении кривой доходности долгового рынка признаки инвестиционного оптимизма", - отмечает Осин. Отечественный рынок позитивно отреагировал на заявления президента Путина о планах властей наращивать угольный экспорт в ближайшие три года, указывает эксперт. Это решение принято вопреки давлению со стороны зеленых наднациональных проектов и ограниченности возможностей инфраструктуры. Президент поручил на 30% нарастить экспорт угля из Кузбасса к 2024 году. Создание недостающих пропускных мощностей БАМа для угольщиков Якутии может быть профинансировано из ФНБ, а РЖД при этом должны получить некую страховку в виде долгосрочных контрактов на вывоз угля. Акции "Мечела" и "Распадской" на этом фоне растут быстрее рынка. Акции "РусАла" поддержала новость о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 45 млрд рублей от ВТБ и Газпромбанка. Эти средства предназначены для завершения строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) в Иркутской области. Олег Мухамедшин, заместитель генерального директора En+ Group, назвал это строительство одним из приоритетных проектов для компании. До настоящего времени "РусАл" обеспечивал его реализацию за счет собственных средств, отмечает Осин. Хуже рынка выглядят акции Polymetal plc. Вероятным поводом для этого, по мнению аналитика инвесткомпании, служит снижение цен на золото после вчерашнего роста. Результаты компании по МСФО за четвертый квартал оказались в целом заметно лучше рыночных ожиданий. Совет директоров Polymetal предложил выплатить в виде дивиденда за 2020 год $0,89 на акцию. В сумме с промежуточным дивидендом в размере $0,40 на акцию выплаты составят рекордные $1,29, обеспечив годовую доходность 6,2%, сравнимую с показателями ведущих плательщиков дивидендов на российском рынке. "На этом фоне текущую реакцию рынка на данные отчетности мы считаем краткосрочной и в существенной мере спекулятивной. Во второй половине текущей сессии преобладают шансы снижения на отечественных фондовых площадках. Риски по-прежнему связаны с неопределенностью по поводу итогов заседания участников соглашения ОПЕК+. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3380-3445 пунктов", - прогнозирует Осин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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