Ослабление санкционной риторики оказывает поддержку рынку акций РФ - Альфа-банк

Ослабление санкционной риторики оказывает поддержку рынку акций РФ, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша.

"Рост российского рынка акций и укрепление курса рубля в среду продолжатся, так как объявленные санкции в связи с делом Алексея Навального и использованием химического оружия на территории РФ оказались более мягкими в сравнении с ожиданиями и совпадают так или иначе с раннее введенными мерами со стороны ЕС и Великобритании", - отмечает Волш.

Эксперт напоминает, что президент США Джозеф Байден попросил разведслужбы США подготовить обзор по нескольким вопросам, в том числе по вопросам кибератаки на SolarWinds, причастности российских спецслужб к убийствам американских военных в Афганистане, а также по использованию химического оружия на территории РФ и отравлению Алексея Навального. Как ожидалось, США в ответ на все вышеперечисленные вопросы должны были ввести только одну новую санкционную меру.

"Таким образом, рынок сейчас настроен очень оптимистично, так как санкционная риторика ушла с повестки Белого дома. Мы ожидаем, что в среду рост на российском рынке акций будет наблюдаться по всем секторам - в лидерах роста будут компании сырьевого сектора и банки на фоне роста цены на нефть и укрепления курса рубля к доллару", - прогнозирует эксперт банка.

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