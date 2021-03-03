Ориентир для курса рубля на ближайшую перспективу - 73 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Ориентиром для курса рубля в ближайшей перспективе является отметка 73 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Рубль стал лидером среди ЕМ валют, показав во вторник рост на 0,5%. Основное движение случилось после анонса "сигнальных" и, потому, безболезненных персональных санкций США/ЕС, под которые спекулянты накануне формировали длинные позиции в валюте. Но сюрпризов не было, поэтому их пришлось "резать". Негативный шлейф лишь из-за предупреждения США о возможных дополнительных ограничениях по кибератакам и использованию химического оружия, где меры могут быть более жесткими", - пишет Полевой.

Однако эксперт по-прежнему считает, что санкций против ОФЗ или ключевых секторов экономики не будет, поэтому расчет здесь, скорее, на сохранение неопределенности, которая сама по себе негативна для готовности инвесторов брать российский риск.

Также Полевой напоминает, что в среду ожидается анонс покупок валюты на март (консенсус - 100 млрд руб.), и считает, что, учитывая общий фон, рубль, скорее всего, нацелится на 73 руб./$1.

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