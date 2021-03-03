"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" с целью 1,09 руб

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро" и целевую цену 1,09 руб. за штуку на сентябрь 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"РусГидро" отчиталась по прибыли ниже наших ожиданий, но мы тем не менее отмечаем существенные улучшения в инвестиционном кейсе эмитента, - отмечает аналитик "Финама" Наталия Малых. - Прибыль акционеров вышла на рекордный уровень 46,3 млрд руб., что в 9 раз выше низкой базы 2019 года. Списания по активам составили 26,6 млрд руб. в сравнении с 53,5 млрд руб. годом ранее".

Денежный поток составил 40 млрд руб. за счет сильной динамики прибыли и сокращения капвложений на 22% до 59 млрд руб. Чистый долг сократился за год на 15% до 121 млрд руб. или 1,1х очищенной EBITDA. Озвученный CAPEX 2021П 111 млрд руб. с НДС (~93 млрд руб. без НДС) предполагает рост инвестиционной программы на 58% г/г, хотя по факту капвложения, скорее всего, окажутся ниже, считает Малых.

"Мы считаем отчет перспективным для акций "РусГидро", - подчеркивает эксперт. - Исходя из дивидендной политики платеж может составить 0,0530 руб. на акцию с доходностью 6,6%. В прошлые годы акция закрывала дивидендный реестр с медианной доходностью 5,2%, и таким образом, равновесная цена акций должна составить не менее 1,02 руб. на дату отсечки в предстоящем сезоне".

На взгляд аналитика "Финама", улучшения по прибыли еще не полностью отражены в цене. Компания прошла операционный разворот в прошлом году, завершив строительство станций в ДФО в рамках правительственной нагрузки, добившись долгосрочных тарифов для ТЭС в неценовых зонах и возврата недополученной в предыдущие годы тарифной выручки (12,7 млрд руб. всего и 1,9 млрд руб. должны быть получены в 2021 году).

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