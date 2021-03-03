Идея дня: долгосрочные инвесторы могут обратить внимание на потребительский сектор - "ВТБ Мои Инвестиции"

Анатитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют долгосрочным инвесторам обратить внимание на потребительский сектор.

"Мы ожидаем потребительский бум после окончания пандемии, - говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". - Нашим фаворитом является сектор товаров выборочного спроса: Tapestry, Inditex входят в наши подборки топ 10 Глобальных акций и топ 10 США. Однако многие компании сектора сильно выросли - сложно находить новые идеи. Стоит обратить внимание на сектор товаров повседневного спроса - есть компании с высокой долей люксовых товаров: Walmart Inc., Costco Wholesale Corp., BJ's".

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