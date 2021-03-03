Открытие торгов индекса Мосбиржи в среду пройдет с повышением на 0,2-0,5% - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет с повышением на 0,2-0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением около 0,2-0,5%, в диапазоне 3415-3425 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3400, 3390 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3440, 3450 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется вблизи уровня открытия в ожидании новых внешних сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники локальных торгов во второй половине торгов в среду будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает аналитик. Среди ряда иностранных статистических показателей, указывает Манжос, на первый план по значимости традиционно выйдут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 МСК).

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