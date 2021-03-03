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03 марта 2021 года 09:37

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 3 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением после резкого подъема днем ранее. В частности, существенно подешевели акции крупных технологических компаний. Поддержку рынку ранее на этой неделе оказало снижение доходности US Treasuries, а также оптимизм по поводу одобренной вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и перспективы принятия нового пакета мер помощи американской экономики. Доходность 10-летних гособлигаций США на этой неделе опустилась ниже 1,45% годовых после скачка до максимума за год на уровне 1,6% годовых неделей ранее.

Тем временем Палата представителей Конгресса США в минувшие выходные одобрила новый пакет мер поддержки экономики. Как отмечает CNN, Сенат сталкивается с необходимостью принять закон о новых мерах поддержки до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют позитивную динамику после снижения днем ранее. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК увеличился на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,8%.

В свою очередь цены на нефть повышаются на азиатских торгах в среду, внимание инвесторов сосредоточено на предстоящей встрече министров стран ОПЕК+. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $62,93 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 2 марта эти контракты подешевели на 1,6% - до $62,7 за баррель (минимум с 12 февраля). Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,92 за баррель, что на 0,28% выше уровня на закрытие рынка во вторник. По итогам предыдущей сессии эти контракты опустились в цене на 1,5% - до $59,75 за баррель - минимума с 19 февраля.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудит вариант увеличения странами-участниками соглашения добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки с апреля с учетом того, что с апреля также прекращается добровольное ограничение на 1 млн б/с, взятое на себя Саудовской Аравией на февраль-март. Как сообщили источники "Интерфакса", накануне технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что возвращение на нефтяной рынок фактически 1,5 млн б/с не повлияет на его сбалансированность, хотя в явном виде такая рекомендация для JMMC не прописана.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник ночью, показали значительный рост запасов в США на прошлой неделе. Согласно докладу API, на неделе, завершившейся 26 февраля, они увеличились на 7,36 млн баррелей после роста на 1,03 млн неделей ранее. Рост запасов был зафиксирован вторую неделю подряд и стал максимальным с недели, завершившейся 17 июля. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 1,85 млн баррелей, пишет Trading Economics. В то же время запасы бензина, по данным API, упали на 9,93 млн баррелей, дистиллятов - на 9,053 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 732 тыс. баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, сократились за неделю на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,052 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,942 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 марта снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 720,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГТЛК-001Р-09" (-1,56%), "Транснефть-001Р-13" (-0,55%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,48%), а в лидерах повышения - облигации "МТС-001P-12" (+0,33%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,32%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что группа "ЛСР" (MOEX: LSRG) полностью разместила 5-летние облигации серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей по ставке 8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинальной стоимости гасится в дату выплаты 12-го купона, 40% - в дату выплаты 16-го купона и еще 40% в дату выплаты 20-го купона. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 26 февраля.

ООО "Микрофинансовая компания "Центр финансовой поддержки" (МФК "ЦФП") полностью разместил выпуск облигаций 1-й серии со сроком обращения 3 года объемом 500 млн рублей. Выпуск был размещен по закрытой подписке, его объем пока не раскрывается. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,5% годовых. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ИА "Титан-3" установил цену размещения облигаций класса "Б1" на уровне 140,5% от номинала, объем размещения - 323,614 млн рублей. Сбор заявок прошел 26 февраля. Ставка 1-го купона жилищных облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" объемом 2 млрд 210,148 млн рублей была установлена на уровне 7,45% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация, ожидаемая дюрация - 4-5 лет. Техразмещение запланировано на 3 марта. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в декабре 2020 года зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием компании классов "А", "Б1" и "Б2". Объем класса "Б1" - 323,614 млн рублей, класса "Б2" - 228,923 млн рублей. Все три выпуска будут погашены 28 июля 2053 года. Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, классов "Б1" и "Б2" - по закрытой подписке: класс "Б1" в пользу БЖФ, класс "Б2" в пользу АТБ. В обращении на данный момент нет облигаций компании.

ООО "ВИС финанс" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей на уровне около 9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне около 9,31% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск запланирован на вторую декаду марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей.

Западно-Сибирский коммерческий банк (Запсибкомбанк (MOEX: ZAPK)) установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 0,01% годовых. Размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей завершилось в августе 2018 года, эмитент реализовал бумаги на 917,545 млн рублей. Ставки текущего купона - 5,4% годовых, купоны квартальные. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферту на приобретение облигаций серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу - с 15 марта 2021 года до 19 марта 2021 года. Количество выкупаемых бумаг - до 1 млрд 111 тыс. 112 штук. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 с последующим досрочным погашением выкупленного объема. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале прошлого года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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