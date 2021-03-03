Шансов на укрепление ниже 73 руб./$1 у рубля нет - "Алор Брокер"

Шансов на укрепление ниже уровня 73 руб./$1 у российской валюты в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"На позитивных настроениях рубль окреп во вторник, в паре с долларом уйдя под отметку 74 руб./$1. Пока картина по рублю принципиально не меняется: пара доллар/рубль продолжает находиться в боковике 73-74,7 руб./$1. Шансов на пробой нижней границы канала мы не видим никаких, а вот отметка 74,7 руб./$1 будет пройдена при появлении весомых негативных новостей", - указывает эксперт инвесткомпании.

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