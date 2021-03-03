Возможны резкие внутридневные колебания цены фьючерсов на нефть - BCS Express

Возможны резкие внутридневные колебания цены фьючерсов на нефть марки Brent во время торговой сессии в среду, говорится в комментарии BCS Express.

"Волатильность рынка энергоносителей нарастает по мере приближения встречи членов ОПЕК+, на которой должна решиться судьба объемов предложения сырья на среднесрочную перспективу. Неопределенность исхода подразумевает резкие внутридневные колебания фьючерсов. Несмотря на утренний отскок в среду стоимости контрактов на нефть марки Brent к $63 за баррель, сентимент пока на стороне "медведей" товарного рынка (вероятность наращения объемов картеля и техническая перекупленность контрактов). Риск снижения котировок в область $60 за баррель сохраняется", - пишет эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер.

Также аналитик обращает внимание, что, по данным API, резервы нефти поднялись до июльских пиковых значений прошлого года - на 7,4 млн баррелей при ожиданиях снижения показателя почти на 2 млн. Причина динамики кроется в климатических изменениях на территории страны: ранее аномальные морозы февраля вызывали резкое истощение резервов.

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