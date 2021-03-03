Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, вероятно, в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, вероятно, в плюсе на умеренно позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

"По индексу Мосбиржи общая картина пока не меняется. Котировки удерживаются выше важной области 3320-3350 пунктов, а значит, все еще актуальна общая растущая тенденция со среднесрочными целями на 3600-3620 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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