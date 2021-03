Brent - $62,98 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок повышаются на азиатских торгах в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением после резкого подъема днем ранее.

В частности, существенно подешевели акции крупных технологических компаний.

Поддержку рынку ранее на этой неделе оказало снижение доходности US Treasuries, а также оптимизм по поводу одобренной вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и перспективы принятия нового пакета мер помощи американской экономики.

Доходность 10-летних гособлигаций США на этой неделе опустилась ниже 1,45% после скачка до максимума за год на уровне 1,6% неделей ранее.

Рост доходности US Treasuries может переключить внимание инвесторов на рынок облигаций, снизив привлекательность вложений в акции. В то же время многие стратеги отмечают, что умеренный подъем доходности по сравнению с крайне низкими уровнями прошлого года необязательно является поводом для опасений по поводу динамики рынка акций, пишет Yahoo Finance.

Тем временем Палата представителей Конгресса США в минувшие выходные одобрила новый пакет мер поддержки экономики. Как отмечает CNN, Сенат сталкивается с необходимостью принять закон о новых мерах поддержки до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Давление на рынок во вторник в том числе оказало падение технологического сектора. Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) и Facebook Inc. (SPB: FB) потеряли более чем 2%, бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) снизились на 1,6% и 1,3% соответственно.

"Рынки, вероятно, оказались в ситуации перетягивания каната: рыночные ожидания противопоставлены опасениям, связанным с пандемией", - говорит управляющий директор Goldman Sachs Крис Хасси, которого цитирует CNBC.

Акции Zoom Video Communications (SPB: ZM) во вторник подешевели на 9% после первоначального подъема на фоне отчетности компании. Поставщик услуг удаленной конференц-связи в четвертом квартале 2021 финансового года увеличил чистую прибыль в 17 раз на фоне повышения спроса, вызванного пандемией COVID-19 и самоизоляцией.

Бумаги Target Corp. (SPB: TGT) потеряли в цене 6,8%, несмотря на то, что компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале на фоне роста онлайн-продаж более чем вдвое.

Рыночная стоимость Macy's Inc. (SPB: M) уменьшилась на 0,6%. Владелец сети магазинов одежды сообщил, что планирует разместить 8-летние облигации на сумму $500 млн.

Акции EBay Inc. (SPB: EBAY) снизились на 2,6%. Американская компания и норвежский оператор площадок для онлайн-объявлений Adevinta ASA заявили о готовности продать часть операций в Великобритании, чтобы получить согласие британского регулятора на согласованную ими ранее сделку объемом $9,2 млрд.

Цена бумаг Roku Inc. (SPB: ROKU) уменьшилась на 7,3%. Компания, выпускающая стриминговое оборудование и оказывающая другие услуги в этой области, заключила соглашение о покупке подразделения Nielsen Holdings (SPB: NLSN) Plc, специализирующегося на передовых технологиях видео-рекламы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 143,99 пункта (0,46%) и составил 31391,52 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 31,53 пункта (0,81%) - до 3870,29 пункта.

Nasdaq Composite потерял 230,04 пункта (1,69%) и составил 13358,79 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют позитивную динамику после снижения днем ранее.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 МСК увеличился на 0,5%.

В число лидеров повышения котировок входят акции машиностроительной Hitachi Zosen Corp. (+8,8%), а также сталелитейных компаний Kobe Steel Ltd. (+8,6%), JFE Holdings Inc. (+7,2%) и Nippon Steel Corp. (+6,3%).

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing выросла на 0,8%.

В то же время бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дешевеют на 0,5%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,5%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК повысился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в феврале рухнул до минимальной отметки за последние десять месяцев из-за сокращения внешнего спроса в связи с новой волной коронавирусной инфекции во многих странах. Значение индикатора опустилось до 51,5 пункта по сравнению с 52 пункта в январе. Средний прогноз экспертов предполагал менее значительное снижение - до 51,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем не менее индекс остается выше отметки в 50 пунктов, которая обозначает границу между ростом и снижением активности в секторе, на протяжении десяти месяцев подряд.

Сводный PMI опустился до 51,7 пункта против 52,2 пункта в январе при ожиданиях на уровне 51,9 пункта.

В расчет индексов Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес, чем в официальные PMI.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растет стоимость оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (+5,9%) и Sands China (+5,3%), банков Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (+5,4%), China Construction Bank Corp. (+4,6%) и Bank of China Ltd. (+3,7%).

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings поднялись на 1,6%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 1,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 1,5%.

При этом дешевеют бумаги фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-4,3%) и крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (-1,1%).

Между тем южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК увеличился на 0,8%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. практически не изменилась, автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,8%.

ВВП страны в октябре-декабре увеличилась на 3,1% в поквартальном сравнении после повышения на пересмотренные 3,4% в июле-сентябре, сообщило Бюро статистики в среду. Улучшение состояния экономики обусловлено значительными потребительскими расходами, в том числе на развлечения, отдых, походы в кафе и рестораны, а также возобновлением найма сотрудников после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП в минувшем квартале всего на 2,5%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали повышения на 2,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 3,5% и на 2% соответственно. Кроме того, существенно поднялись котировки акций крупного производителя железной руды Fortescue Metals Group Ltd. - на 5,7%, а также производителей цветных металлов South32 Ltd. - на 4,7% и Alumina Ltd. - на 4,3%.

Председатель совета директоров Rio Tinto Саймон Томпсон не будет переизбираться на этот пост в 2022 году, сообщила компания в среду. Ранее из-за скандала вокруг разрушения древних пещер в Австралии Rio Tinto уже покинул Жан-Себастьян Жак, возглавлявший компанию с 2016 года. Кроме того, со своих постов были сняты глава железорудного подразделения компании Крис Солсбери и руководитель группы корпоративных отношений Симон Нивен.

Rio Tinto подверглась масштабной критике из-за разрушения двух пещер в ущелье Джуукан в важном для добычи железной руды регионе Пилбара (Западная Австралия), которые представляли ценность для коренного населения.

Цены на нефть эталонных марок повышаются на азиатских торгах в среду, внимание инвесторов сосредоточено на предстоящей встрече министров стран ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $62,98 за баррель, что на $0,28 (0,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 2 марта эти контракты подешевели на $0,99 (1,6%) - до $62,7 за баррель - это минимальный уровень с 12 февраля, согласно данным Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,95 за баррель, что на $0,2 (0,33%) выше уровня на закрытие рынка во вторник. По итогам предыдущей сессии эти контракты опустились в цене на $0,89 (1,5%) - до $59,75 за баррель - минимума с 19 февраля.

С конца прошлой недели обе марки снижались в цене, и трейдеры пытаются извлечь выгоду из низких цен на нефть после затяжной распродажи, пишет S&P Global Platts. При этом на рынках сказывается неопределенность вокруг предстоящей встречи ОПЕК+, что, по словам аналитиков, может привести к непредсказуемым колебаниям цен.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в среду обсудит вариант увеличения странами-участниками соглашения добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки с апреля с учетом того, что с апреля также прекращается добровольное ограничение на 1 млн б/с, взятое на себя Саудовской Аравией на февраль-март.

Как сообщили источники "Интерфакса", накануне технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что возвращение на нефтяной рынок фактически 1,5 млн б/с не повлияет на его сбалансированность, хотя в явном виде такая рекомендация для JMMC не прописана.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в середине февраля говорил, что несмотря на восстановление рынка ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета.

JMMC, где сопредседателями являются представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии - обычно дает рекомендацию всем министрам, которые соберутся для принятия окончательного решения в четверг, 4 марта.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник ночью, показали значительный рост запасов в США на прошлой неделе.

Согласно докладу API, на неделе, завершившейся 26 февраля, они увеличились на 7,36 млн баррелей после роста на 1,03 млн неделей ранее. Рост запасов был зафиксирован вторую неделю подряд и стал максимальным с недели, завершившейся 17 июля. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 1,85 млн баррелей, пишет Trading Economics. В то же время запасы бензина, по данным API, упали на 9,93 млн баррелей, дистиллятов - на 9,053 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 732 тыс. баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, сократились за неделю на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей.