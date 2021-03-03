03 марта 2021 года 08:49
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов среды на фоне подрастающей нефти
Москва. 3 марта. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне как подрастающей нефти, так и в целом позитивных настроений на глобальных рынках.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,72-73,82 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,775 руб./$1 (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,1625 руб./EUR1 (-8,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 5,6 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,7 рубля.
Доллар при этом оказался на 80,05 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 40,27 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов 3 марта, реагируя как на развернувшуюся вверх нефть, так и на некоторое улучшение настроений на мировых фондовых и товарных рынках, что стимулирует спрос глобальных инвесторов на рисковые активы, включая валюты развивающихся стран.
Цены на нефть эталонных марок в среду утром умеренно повышаются. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $62,96 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,91 за баррель, что на 0,27% выше уровня на закрытие рынка 2 марта.
В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона также в основном повышаются, в частности японский Nikkei 225 прибавляет утром 3 марта около 0,2%, китайский CSI300 растет на 1,23%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается на 0,36%, что в целом свидетельствует об улучшении настроений на мировых рынках капитала.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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