Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на снижении санкционных рисков

Москва. 2 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на новостях, что санкции ЕС и США, связанные с делом оппозиционного политика Алексея Навального, будут носить преимущественно персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу РФ.

Курс доллара США составил 73,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,09 руб./EUR1, подешевев на 22,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,79 копейки - до 80,71 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает расти к доллару и евро на вечерних торгах благодаря новостям, что новые антироссийские санкции со стороны ЕС и США, связанные с "делом Навального", будут носить преимущественно персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу.

США, после введения ЕС санкций против ряда российских должностных лиц из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, решили также ввести ограничительные меры, в частности против 14 организаций из РФ, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ, сообщает телеканал BBC.

"США объявляют санкции за отравление и заключение Алексея Навального..., ужесточая контроль за экспортом 14 организаций, связанных с биологическим и химическим производством", - сообщила в "Твиттере" корреспондент BBC Барбара Плетт Ашер.

Перечень организаций, подпадающих под ограничения, власти США пока не опубликовали.

Также США ввели санкции в отношении официальных лиц из РФ.

"США вводят санкции к РФ в сотрудничестве с ЕС", - цитирует агентство Bloomberg высокопоставленное американское официальное лицо.

Ранее также сообщалось, что во вторник ЕС ввел санкции против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным, они вступили в силу сразу после опубликования.

Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, первую половину вторника рубль торговался в отрицательной зоне, находясь под давлением ухода от риска на валютных площадках развивающихся рынков и новостей о готовящихся санкциях со стороны США, однако уже после обеда нацвалюте, одной из немногих на рынках EM, удалось развернуться в плюс. "По всей видимости, инвесторов в очередной раз не впечатлила появившаяся сначала в СМИ информация о том, что американские санкции, как и санкции со стороны ЕС, будут наложены лишь на российских официальных лиц. Дополнительным фактором для разворота рубля в плюс выступили котировки нефти, возобновившие попытки возвращения на отметку в $64 за баррель (по марке Brent). При этом выход рубля в плюс сопровождался достаточно крупными продажами валюты на локальном рынке. Последовавшие затем новости о том, что санкции США коснутся также ряда российских организаций и станут лишь начальным этапом в процессе введения новых ограничительных мер, также особо не впечатлили инвесторов, позволив рублю к окончанию рабочего дня сохранить уверенный плюс", - говорит Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок во вторник вечером слабо меняются в ожидании решений стран ОПЕК+ относительно изменения уровня добычи нефти с апреля. Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник изучает ситуацию на нефтяном рынке, чтобы дать рекомендацию последующему министерскому мониторинговому комитету (JMMC), выводы которого затем будут рассмотрены всеми министрами стран ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник опустилась на 0,05% - до $63,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,05% - до $60,67 за баррель.

На данный момент сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 7,2 млн баррелей в сутки (б/с), или примерно 7% от доковидного объема, отмечает S&P Global Platts. По условиям соглашения от 3 декабря 2020 года, ОПЕК+ может ежемесячно увеличивать производство на 500 тыс. б/с.

Однако по итогам мартовского заседания добыча может вырасти с апреля на 1,5 млн б/с, если Саудовская Аравия примет решение не продлять добровольное сокращение производства на 1 млн б/с.

На предстоящей встрече между странами ОПЕК+ могут возникнуть противоречия, поскольку некоторые участники, такие как Саудовская Аравия, сохраняют консервативный подход, в то время как другие, включая Россию, хотят увеличить добычу, учитывая значительное укрепление нефтяных цен, пишет S&P Global Platts.

Банк России в среду, 2 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,08 трлн рублей (при лимите 2,08 трлн рублей и спросе 2 трлн 400,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 февраля, банки разместили 1,94 трлн рублей (при лимите 1,94 трлн рублей и спросе 1 трлн 942,2 млрд рублей) в среднем по ставке также 4,21% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 марта на 53,07 копейки, до 74,5755 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,91 копейки, до 89,5652 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 17,11 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,2911 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 4,05 копейки и составил 74,1656 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 661,505 млн, из которых $897,289 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 764,216 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 6,81 копейки, до 89,3184 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 24,86 копейки и составил 89,1041 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR611,533 млн, из которых EUR178,034 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR433,499 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 5 б.п. - до 4,55% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 4,68%, 4,84% и 4,93% годовых.