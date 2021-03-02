02 марта 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник чуть снижаются на опасениях новой волны роста базовых ставок
Москва. 2 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка снижаются на опасениях новой волны повышения базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного снижаются в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 3 базисных пункта по отношению к закрытию понедельника и составила 115,35% от номинала, что соответствует доходности 1,555% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 1 базисный пункт и составила 101,355% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,07% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился за день, составив 148,5 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали по отношению к предыдущему торговому дню на 27 базисных пунктов - до 132,5% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 3,73% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 12 базисных пунктов - до 127,15% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,75% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 7 базисных пунктов - до 114,9% от номинала, что соответствует доходности 1,755% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 1 базисный пункт, до 110% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,875% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 34 базисных пункта, подешевев до 125,67% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,715% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 9 базисных пунктов, до 113,18% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, составив 2,015% годовых).
"Сегодня российские еврооблигации в основном торговались в "красной зоне". Давление на котировки отечественных евробондов оказывают, с одной стороны, нестабильная ситуация на мировых нефтяных площадках в ожидании итогов очередного заседания ОПЕК+, а с другой стороны - опасения новой волны повышения базовых процентных ставок на фоне ожиданий возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Несмотря на то, что в последние два торговых дня доходность десятилетних US Treasuries несколько снизилась, у участников рынка остаются опасения ее возвращения в диапазон 1,50-1,55% годовых и это, соответственно, оказывает определенное негативное влияние на динамику практически всех евробондов развивающихся стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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