ПСБ рекомендует покупать акции РусГидро с целевой ценой 0,98 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "РусГидро" с целевой ценой 0,98 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"РусГидро" представила финансовый отчет по итогам 2020 года по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения выработки электроэнергии. Выручка за отчетный период составила 429,6 млрд руб. (+5,6% г/г), EBITDA - 120,3 млрд руб. (+23,3% г/г), чистая прибыль - 46,6 млрд руб. (рост в 70 раз). Показатели EBITDA и чистой прибыли достигли исторического рекорда.

"Рост выручки обусловлен увеличением выработки и продажи электроэнергии на фоне повышенной водности в большинстве водохранилищ ГЭС, а также увеличением продажи мощности за счет ввода в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1 и Верхнебалкарской МГЭС, - отмечает аналитик ПСБ Владимир Лящук. - В части расходов отметим снижение затрат на топливо на 5,0% г/г в основном в ДГК в результате снижения отпуска электроэнергии и выбытия Приморской ГРЭС из периметра Группы, и снижение расходов на 9,9% г/г на услуги сторонних организаций и прочие расходы. В результате наблюдалось увеличение рентабельности по EBITDA на 4 п.п., до 28,0%".

Рост рентабельности по чистой прибыли на 10,7 п.п., до 10,8%, обусловлен, по мнению аналитика, также снижением в 2 раза убытка от обесценения основных средств, что в последние несколько лет оказывало отрицательное влияние на финансовый результат компании.

"РусГидро" по итогам 2020 года может направить на дивиденды 50% от чистой прибыли или примерно 23,3 млрд руб. (0,05 руб./акция), что обеспечивает дивидендную доходность на уровне 6,7%.

"Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и, по нашему мнению, не окажут сильного влияния на котировки. В долгосрочной перспективе акции компании интересны как дивидендная история. Наша целевая цена для акций "РусГидро" составляет 0,98 руб./акция. Мы рекомендуем покупать акции компании", - заключает Лящук.

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