Снижение котировок нефти отражает ожидания решения ОПЕК+ об увеличении добычи - Райффайзенбанк

Март на рынке нефти начался с коррекции цен, так как перед встречей ОПЕК+ (4 марта) рынок ожидает решений по смягчению ограничений, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Котировки Brent в последнюю неделю февраля поднимались выше $66/барр. на фоне падения запасов из-за восстановления спроса и ограничения добычи в США из-за погодных условий. Но во вторник, 2 марта, нефть Brent торгуется уже ниже $63/барр., так как перед встречей ОПЕК+ рынок ожидает решений по смягчению ограничений. Мы также полагаем, что ОПЕК+ будет увеличивать добычу, так как многие члены картеля настаивают на росте производства, а текущий рост цен и снижение запасов могут быть хорошими аргументами", - отмечает аналитик банка Андрей Полищук.

Так, с начала года запасы нефти в США упали более чем на 30 млн барр., а цены на нефть вернулись к докризисным уровням, когда Brent торговалась в коридоре $60-70/барр. Еще одним аргументом, по мнению эксперта, может стать отсутствие роста добычи в США и даже ее падение ниже 10 млн барр./сутки, несмотря на увеличение числа активных нефтяных буровых установок. Так, их количество достигло 309 по сравнению с минимумом (172 шт.) в августе 2020 г. В результате многие участники ОПЕК+ могут настаивать на существенном росте добычи.

"Тем не менее, мы ожидаем относительно сдержанного решения от ОПЕК+, т.к. в апреле заканчивается добровольное одностороннее сокращение добычи на 1 млн барр. от Саудовской Аравии, которое действовало в феврале-марте и которое, как мы считаем, не будет продлеваться. Поэтому новое решение ОПЕК+, скорее всего, будет в рамках предыдущих договоренностей (увеличение добычи с шагом не более 500 тыс. барр./сутки). Таким образом, стоит ожидать, что в апреле на рынок дополнительно поступит мин. 1,5 млн барр./сутки", - прогнозирует Полищук.

По мнению аналитика, дополнительно стоит учесть восстановление добычи в США, которое может вернуться к 11 млн барр./сутки уже в ближайшее время. Более того, эксперт банка не исключает, что рост активности в бурении был связан не только с поддержанием добычи, но и с подготовкой новых скважин, которые еще не введены в эксплуатацию в ожидании более благоприятных условий. Вполне возможно, что добыча в США будет увеличиваться во II-III кв. 2021 г. С одновременным ростом предложения от ОПЕК+ это может сильно замедлить сокращение мировых запасов и привести к некоторой коррекции цен на нефть.

Позитивным сюрпризом, на взгляд аналитика, может стать решение Саудовской Аравии продлить одностороннее ограничение на 1 млн барр./сутки, тогда цены на нефть отреагируют ростом.

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