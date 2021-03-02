Рубль днем укрепляется к доллару и евро на ослаблении связанного с новыми антироссийскими санкциями рыночного напряжения

Москва. 2 марта. Доллар и евро возобновили снижение на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине на сообщениях СМИ о том, что санкции США, связанные с делом оппозиционного политика Алексея Навального, будут носить лишь персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу РФ.

Курс доллара США составил 73,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 47,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,67 руб./EUR1, подешевев на 64,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 55,13 копейки - до 80,43 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 марта на 53,07 копейки, до 74,5755 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,91 копейки, до 89,5652 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах благодаря сообщениям западных СМИ, что новые антироссийские санкции США, связанные с "делом Навального", будут носить лишь персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу.

Санкции США против России в связи с "делом Навального" могут коснуться 10 чиновников, имеющих связи с руководством РФ, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американских властей. По данным Bloomberg, об американских санкциях планируется объявить уже во вторник, причем они будут сопоставимы с готовящимися ограничительными мерами ЕС.

Ранее во вторник телеканал CNN, ссылаясь на чиновников администрации США, сообщал, что Вашингтон может ввести санкции в связи с ситуацией вокруг Навального уже на этой неделе. По данным других источников телеканала, это может произойти 2 марта. По оценкам телеканала, эти санкции станут первыми, наложенными на Россию администрацией президента Джо Байдена, они "зададут тон дальнейшей политике в отношении Москвы".

Администрация Байдена таким образом хочет послать России "сильный сигнал", касающийся соблюдения прав человека. Они также продемонстрируют важность, того, что действия предпринимаются совместно с союзниками.

В ближайшие недели, по словам источников, "планируется решить более широкий набор проблем, связанных с вызовами со стороны России", отмечал CNN. Один из обсуждаемых вариантов - это ориентированный на Россию исполнительный указ, который приведет к санкциям против РФ "за ее многочисленные нападения на американскую демократию и американский персонал, включая хакерские атаки на компанию SolarWinds и награды, назначенные за убийства американских солдат в Афганистане, все - в одном пакете", пояснил один из источников CNN. Белый дом и госдепартамент США не ответили на запрос о комментариях, добавил телеканал.

"Тема санкций, вероятно, в ближайшие дни продолжит превалировать на локальном рынке, оказывая, тем не менее, лишь умеренное давление на российскую валюту. Так, в целом на рынке РФ за последнее время уже была заложена премия за геополитические риски, кроме того, новые санкции, вероятно, будут вновь направлены исключительно на официальных лиц, что не испугает рубль", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В базовом сценарии мы закладываем, что США поддержат своих европейских коллег, предложив лишь точечные ограничения на отдельных граждан, что не будет иметь долгосрочного эффекта на курс и ставки. Ожидаем, что курс рубля будет оставаться вблизи 73,5-74,5 руб./$1 после эпизода ослабления на санкционных новостях", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург (MOEX: BSPB)."

Цены на нефть эталонных марок во вторник в основном отыграли потери, которые наблюдались ранее в ходе торгов, демонстрируя лишь небольшие изменения.

Инвесторы ожидают решений стран ОПЕК+ относительно изменения уровня добычи нефти с апреля. Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник изучит ситуацию на нефтяном рынке, чтобы дать рекомендацию последующему министерскому мониторинговому комитету (JMMC), выводы которого затем будут рассмотрены всеми министрами стран ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник опустилась на 0,14% - до $63,57 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,07% - до $60,6 за баррель.

На данный момент сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 7,2 млн баррелей в сутки (б/с), или примерно 7% от доковидного объема, отмечает S&P Global Platts. По условиям соглашения от 3 декабря 2020 года, ОПЕК+ может ежемесячно увеличивать производство на 500 тыс. б/с.

Однако по итогам мартовского заседания добыча может вырасти с апреля на 1,5 млн б/с, если Саудовская Аравия примет решение не продлять добровольное сокращение производства на 1 млн б/с.

На предстоящей встрече между странами ОПЕК+ могут возникнуть противоречия, поскольку некоторые участники, такие как Саудовская Аравия, сохраняют консервативный подход, в то время как другие, включая Россию, хотят увеличить добычу, учитывая значительное укрепление нефтяных цен, пишет S&P Global Platts.

Банк России в среду, 2 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,08 трлн рублей (при лимите 2,08 трлн рублей и спросе 2 трлн 400,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 февраля, банки разместили 1,94 трлн рублей (при лимите 1,94 трлн рублей и спросе 1 трлн 942,2 млрд рублей) в среднем по ставке также 4,21% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 5 б.п. - до 4,55% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 4,68%, 4,84% и 4,93% годовых.