Прогноз курса рубля остается благоприятным на среднесрочном горизонте - "Альфа-Капитал"

Прогноз курса рубля к доллару остается благоприятным на среднесрочном горизонте, говорится в аналитическом материале управляющей компании "Альфа-Капитал".

"В настоящий момент на рынке довольно много факторов, которые в ближайшее время могут сказаться на курсе рубля к доллару, причем в разную сторону. Среди них и санкционные риски, и фактор ускорения инфляции в РФ, и состояние сырьевых рынков, и увеличение привлекательности "компаний стоимости". Поэтому прогноз по курсу рубля на ближайший месяц - это движение внутри бокового коридора. Тем не менее на более длинном горизонте прогноз по рублю остается благоприятным. Особенно в свете того, что из коронакризиса российская экономика выходит, сохранив низкий уровень долга, контролируемый дефицит бюджета и очень неплохие макропоказатели", - пишет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.