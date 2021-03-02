.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 3860-3920 пунктов - "Фридом Финанс"
.
02 марта 2021 года 14:48
Индекс S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 3860-3920 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 3860-3920 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка совершил резкий отскок от 50-дневной скользящей средней, что может указывать на завершение краткосрочной коррекции. Индикатор RSI поднялся выше нейтрального уровня 50 пунктов. Более точным сигналом о выходе из коррекционной фазы станет пробой выше уровня 3925 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику. Фьючерсы на американские фондовые индексы корректируются после вчерашнего ралли, которое было вызвано нормализацией ситуации на долговом рынке. Впрочем, эксперт полагает, что в краткосрочной перспективе определяющим фактором привлекательности рынка акций останутся доходности трежерис. "Если доходность "десятилеток" сегодня-завтра будет продолжать консолидироваться около 1,40-1,45%, то рынок акций будет способен продолжить восходящее движение. - полагает Денисламов. - Если же опасения об инфляционных рисках вновь вернутся в повестку дня, акциям будет трудно продолжить рост, но маловероятна и резкая коррекция, так как позитивные фундаментальные факторы преобладают. Например, глобальный индекс деловой активности в производственном секторе, рассчитываемый банком JPMorgan, достиг трехлетнего максимума". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
02 марта 2021 года 19:36
Москва. 2 марта. Рынок акций РФ во вторник вырос вторые торги подряд благодаря отскоку нефти вверх и сокращению санкционных опасений после известий о введении Евросоюзом и США точечных антироссийских санкций; индекс Мосбиржи превысил рубеж 3410 пунктов, при этом в лидерах роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза", "АЛРОСА" и "РусГидро". читать дальше
.02 марта 2021 года 19:35
Рынок позитивно оценивает перспективы дивидендных выплат по акциям РусГидро и АЛРОСА - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Рынок позитивно оценивает перспективы дивидендных выплат по акциям "РусГидро" и "АЛРОСА", считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов. "РусГидро" отчиталась о значительном росте... читать дальше
.02 марта 2021 года 19:30
Москва. 2 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на новостях, что санкции ЕС и США, связанные с делом оппозиционного политика Алексея Навального, будут носить преимущественно персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу РФ. читать дальше
.02 марта 2021 года 19:04
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "РусГидро" с целевой ценой 0,98 руб. за штуку, говорится в комментарии банка. "РусГидро" представила финансовый отчет по итогам 2020 года по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост основных... читать дальше
.02 марта 2021 года 19:00
Москва. 2 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка снижаются на опасениях новой волны повышения базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также немного снижаются в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.02 марта 2021 года 17:56
Пара EUR/USD может протестировать двухмесячный минимум на уровне 1,1950 и даже снизиться до уровня 1,18, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Ожидания большинства инвесторов предполагают ослабление доллара США, но валютные рынки не следуют ожиданиям,... читать дальше
.02 марта 2021 года 17:34
Прогноз курса рубля к доллару остается благоприятным на среднесрочном горизонте, говорится в аналитическом материале управляющей компании "Альфа-Капитал". "В настоящий момент на рынке довольно много факторов, которые в ближайшее время могут сказаться на курсе рубля к доллару, причем в разную... читать дальше
.02 марта 2021 года 17:02
Аналитики "Велес Капитала" по-прежнему рекомендуют покупать акции "МТС" с прогнозной ценой 388 рублей за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы ожидаем, что "МТС" продемонстрирует стабильный рост и улучшение рентабельности г/г в четверг (4 марта) в своих финансовых результатах за IV... читать дальше
.02 марта 2021 года 16:25
Шансы на достижение индексом S&P 500 уровня 4000 пунктов в I квартале 2021 года пока остаются, говорится в аналитическом материале BCS Express. Аналитики инвесткомпании отмечают, что в последние дни волатильность индекса S&P 500 выросла, говоря о тревожных настроениях на рынке. В фокусе внимания... читать дальше
.02 марта 2021 года 15:59
Покупка GDR "Эталона" в настоящее время интересна для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии Газпромбанка. "Мы ожидаем краткосрочное давление на бумаги "Эталона" в свете объявленных планов о потенциальном увеличении уставного капитала компании для дополнительно выпуска акций. По нашему... читать дальше
.02 марта 2021 года 15:45
Рубль днем укрепляется к доллару и евро на ослаблении связанного с новыми антироссийскими санкциями рыночного напряжения
Москва. 2 марта. Доллар и евро возобновили снижение на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине на сообщениях СМИ о том, что санкции США, связанные с делом оппозиционного политика Алексея Навального, будут носить лишь персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу РФ. читать дальше
.02 марта 2021 года 15:31
Возможно продолжение роста котировок акций "АЛРОСА", говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Котировки акций "АЛРОСА" растут во вторник после публикации финансовых результатов за 2020 год, которые почти по всем основным показателям превысили консенсус-прогноз, констатирует... читать дальше
.02 марта 2021 года 15:09
Спрос на золото в 2021г как на надежный актив, скорее всего, продолжит снижаться, говорится в комментарии Julius Baer. "Рынок золота продолжает испытывать трудности. В понедельник цены вновь начали снижаться, достигнув нового многомесячного минимума в 1725 долларов США за унцию, отражая тем самым... читать дальше
.02 марта 2021 года 14:17
Тема санкций, вероятно, в ближайшие дни продолжит превалировать на локальном рынке, оказывая, тем не менее, лишь умеренное давление на российскую валюту, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Юрия Кравченко. По его мнению, в целом на рынке РФ уже была заложена премия за... читать дальше
.02 марта 2021 года 13:51
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $245,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: от $238, потенциальная доходность: 3,07%, стоп-приказ: $233,84, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Опасения скорой коррекции рынка акций США... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.