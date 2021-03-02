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02 марта 2021 года 11:45

Рынок акций РФ утром просел во главе с Polymetal вслед за миром, "Интер РАО" лидирует по оборотам

Москва. 2 марта. Рынок акций РФ утром во вторник просел на фоне санкционных опасений и ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent откатилась ниже $63 за баррель) из-за укрепления доллара; лидерами снижения выступают бумаги Polymetal, а по оборотам лидируют также просевшие бумаги "Интер РАО".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3381,38 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1427,42 пункта (-1,1%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 74,63 рубля (+0,47 рубля), золото стоит $1716,5 за тройскую унцию (-0,4%).

Соединенные Штаты могут ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального на этой неделе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников администрации. По их словам, введение санкций будет происходить в координации с Евросоюзом. Эти меры и точные сроки будут конкретизированы официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

По данным других источников, санкции могут быть введены уже во вторник, 2 марта. О такой вероятности, в частности, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Конгрессу. Собеседники агентства не уточняют, о каких мерах пойдет речь, отмечая лишь, что они будут приниматься по линии министерства финансов (в его структуру входит санкционный орган - OFAC), министерства торговли и Госдепа.

Подешевели акции Polymetal (-1,5%), "Интер РАО" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,6%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,5% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

EBITDA "АЛРОСА" в IV квартале 2020 года составила 31,8 млрд рублей, что на 24% выше уровня предыдущего квартала, сообщила компания во вторник. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 38,04 млрд рублей. Годовая EBITDA составила 87,6 млрд рублей (на 18% ниже уровня 2019 года), что также ниже прогноза (93,84 млрд рублей).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник негативный: индексы Азии в "минусе", валюты сырьевой группы слабеют, дешевеют нефть и контракты промышленных металлов. С одной стороны, можно говорить об укреплении доллара, а с другой, о негативном влиянии китайской статистики. Кроме того, существуют опасения, что КНР может отказаться от относительно жестких целей развития, перейдя на более мягкое целеполагание в экономике.

На нефтяном рынке опасения связаны с тем, что в апреле производство ОПЕК+ может существенно увеличиться. Как минимум, Саудовская Аравия прекратит добровольное дополнительное ограничение производства в объеме 1 млн б/с. Также на совещании 4 марта может обсуждаться план наращивания добычи на 1,5 млн б/с на фоне улучшения экономической ситуации в мире. Также не стоит забывать о факторе сильной перекупленности - выход нефти Brent на значения в районе $65-67 за баррель случился из-за арктического шторма в США. Плюс к этому китайская статистика за февраль оказалась слабее январской, но данное обстоятельство может быть связано с празднованием нового года, а не с ухудшением состояния экономики. В любом случае нефть пока стремится вниз и может протестировать поддержку в районе $59,5-60,5 за баррель Brent, считает Кочетков.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, отскок рынков вверх в начале недели был вызван ожиданиями скорого принятия "пакета Байдена" объемом $1,9 трлн помощи американской экономике и гражданам, однако во вторник на рынки вернулись продажи.

Никаких новых негативных поводов для распродаж нет - просто рынки вошли в период высокой волатильности в отсутствие сильных драйверов дальнейшего роста и нежелания массово выходить из акций в условиях избытка ликвидности в мировой финансовой системе. Хуже рынка могут быть акции нефтянки из-за упавшей нефти. Но стоит помнить, что в последнее время внешний фон меняется очень быстро, а "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в любой момент могут начать выкупать с рынка свои акции, считает аналитик.

Акции "Мосбиржи" торгуются на максимумах, при этом вряд ли это стоит связывать со стартовавшими 1 марта утренними торгами валютой и фьючерсами, поскольку этот вклад в общую выручку биржи какое-то время будет мизерным. Но это все равно важная и позитивная веха в развитии как самой биржи, так и всего российского фондового рынка, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы на крупнейших рынках во вторник перешли к фиксации прибыли после покупок накануне.

Нефть Brent нацелилась на ключевую краткосрочную поддержку $62 за баррель, где проходит средняя полоса Боллинджера дневного графика, при закреплении ниже падение может ускориться до района $58 за баррель. На рынок пришла коррекция после достижения фьючерсами максимумов с начала прошлого года, которая с фундаментальной точки зрения обеспечивается ожиданиями наращивания нефтедобычи ОПЕК+, укреплением доллара, а также опубликованными накануне данными о замедлении темпов роста активности в производственном секторе Китая в феврале.

Кроме того, в СМИ сообщается о перспективе объявления на этой неделе новых санкций против РФ со стороны США и Европы в связи с "делом Навального". На данный момент, впрочем, российские инвесторы сдержанно реагируют на санкционную угрозу и не ожидают масштабного воздействия на экономику. На рынке акций РФ краткосрочный восходящий тренд еще не восстановился, но в то же время среднесрочно власть остается за покупателями. Ближайшие сопротивления по индексам МосБиржи и РТС находятся на 3405 и 1445 пунктах соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3320-3430 пунктов, считает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что рынки отыграли позитив по готовящимся стимулам в США, и к утру вторника оптимизм на мировых площадках вновь ослаб. Непростая ситуация с коронавирусом и сообщения о новом бразильском штамме, а также дефицит новостных триггеров для развития отскока в условиях высоких рыночных оценок заставят инвесторов проявлять осторожность.

Учитывая ухудшение настроений на глобальных рынках и снижение цен на нефть, российские акции вновь могут попасть под давление продавцов, что приведет к возврату индекса МосБиржи в зону 3300-3350 пунктов. Санкционные опасения также могут придавливать сантимент, считает аналитик.

В США в понедельник индексы акций выросли на 2-3%, при этом S&P 500 (+2,4%) провел лучшую сессию примерно за 9 месяцев на фоне приостановки роста доходности государственных облигаций.

Поддержку рынкам акций в понедельник также оказали растущие ожидания принятия американским Конгрессом нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн, предложенного ранее президентом США Джо Байденом.

Палата представителей Конгресса в минувшие выходные одобрила этот пакет, теперь он будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту.

Байден призвал Сенат не тянуть с одобрением законопроекта, заявив, что "терять время нельзя".

Тем временем, на фондовые площадки Азии во вторник вернулись коррекционные настроения (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Безработица в Японии в январе осталась на уровне 2,9% третий месяц подряд, свидетельствуют официальные данные. Это минимальный показатель с июля прошлого года. Аналитики ожидали повышения показателя до 3%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, годом ранее безработица находилась на отметке 2,4%.

Нефть утром во вторник также дешевеет на фоне укрепления доллара США и неопределенности вокруг итогов заседания ОПЕК+; цена Brent находится почти на $1,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $62,78 за баррель (-1,4% и -1,1% накануне), апрельская цена WTI - $59,81 за баррель (-1,4% и -1,4% накануне).

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник изучит ситуацию на нефтяном рынке, чтобы дать рекомендацию последующему министерскому мониторинговому комитету (JMMC), выводы которого затем будут рассмотрены всеми министрами стран ОПЕК+.

Индекс доллара DXY вырос до 91,31 пункта (+0,3%).

Инвесторы ожидают новых решений стран ОПЕК+ относительно уровней добычи с апреля. На данный момент сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 7,2 млн б/с, или примерно 7% от доковидного объема. По условиям соглашения от 3 декабря 2020 года, ОПЕК+ может ежемесячно увеличивать производство на 500 тыс. б/с.

Однако по итогам мартовского заседания добыча может вырасти с апреля на 1,5 млн б/с, если Саудовская Аравия примет решение не продлять добровольное сокращение производства на 1 млн б/с.

На предстоящей встрече между странами ОПЕК+ могут возникнуть противоречия, поскольку некоторые участники, такие как Саудовская Аравия, сохраняют консервативный подход, в то время как другие, включая Россию, хотят увеличить добычу, учитывая значительное укрепление нефтяных цен, отмечает S&P Global Platts.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (-3,2%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-0,9%).

Подорожали бумаги "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+17,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+10%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+6,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+5,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+4,5%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 10,77 млрд рублей (из них 2,53 млрд рублей пришлось на акции "Интер РАО", 1,71 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,57 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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