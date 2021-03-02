Покупка акций Сбербанка - лучший выбор в банковском секторе РФ - "Финам"

Акции Сбербанка остаются лучшим выбором в российском банковском секторе, считает старший аналитик "Финама" Игорь Додонов.

"Исходя из наших оценок прибыли Сбербанка за весь 2020 год, мы ожидаем, что дивиденды банка по итогам прошлого года составят 15,9 руб. на акцию каждого типа, что соответствует дивидендной доходности на уровне 5,8% по обыкновенным акциям и 6,3% по привилегированным. Считаем, что акции Сбербанка остаются лучшим выбором в российском банковском секторе. Среднесрочная целевая цена составляет 326,9 руб. для обыкновенных акций и 294,2 руб. для привилегированных акций", - указывает эксперт.

"В четверг, 4 марта, Сбербанк представит финансовый отчет по МСФО за IV квартал и весь 2020 год. Мы не ждем каких-то особых сюрпризов от отчетности. Ранее банк уже обнародовал неплохие результаты деятельности за октябрь, ноябрь и декабрь по РСБУ, и мы рассчитываем, что отчет по МСФО за этот период также будет весьма позитивным", - отмечает Додонов.

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