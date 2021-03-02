Золото в данное время отличается повышенной восприимчивостью к негативным новостям - "Альфа Капитал"

Золото в данное время отличается повышенной восприимчивостью к негативным новостям, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа Капитала" Владимира Брагина.

"Новая волна снижения цены золота вывела его на уровни в районе $1750 за унцию. Это те же ценовые уровни, с которых началось ралли в июне-августе 2020 года, по итогам которого цена золота достигла исторического максимума $2075 за унцию. Очередным поводом для снижения цен, конечно, стал скачок доходностей казначейских облигаций, но надо сказать, что золото сейчас отличается повышенной восприимчивостью к негативным новостям. Это связано и с тем, что интерес инвесторов к нему продолжает снижаться, что видно по снижению объемов металла в ETF, инвестирующих в физическое золото. Отток из таких фондов в феврале серьезно усилился", - пишет Брагин.

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