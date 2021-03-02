Идея дня: при поиске инвестиционных идей можно рассмотреть акции Natura&Co - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют при поиске инвестиционных возможностей за пределами основных рынков обратить внимание на акции компании Natura & Co.

"Мы ищем инвестиционные возможности за пределами основных рынков, учитывая консервативную позицию ЦБ Китая и высокую оценку большинства акций США и Европы. Можно рассмотреть Natura&Co (входит в топ 10 глобальных акций) - развивает e-commerce для косметики на растущем рынке Латинской Америки", - отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

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