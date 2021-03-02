Вероятен уход котировок нефти ниже $62,5/барр. во вторник - Sber CIB

Вероятен уход котировок нефти марки Brent во вторник ниже уровня $62,5 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Эксперты Sber CIB ожидают, что во вторник котировки нефти марки Brent опустятся ниже $62,5 за баррель, хотя едва ли снизятся до нового уровня поддержки в $61,1 за баррель.

Утром вторника на рынках наблюдается умеренный негатив. Рубль просел на 0,5% - примерно до 74,5 руб./$1. Если негатив сохранится, то рубль может приблизиться к 75 руб./$1, а евро - к $1,20, считают в Sber CIB.

Доходность ОФЗ в понедельник снизилась на фоне стабилизации казначейских облигаций США, но эксперты инвестбанка, считают, что во вторник это снижение может остановиться. Рынок ждет объявления Минфина о том, какие выпуски будут предложены на аукционах в среду, а также учитывает геополитические риски.

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