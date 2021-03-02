Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта укрепляется к доллару и евро за счет внешнего позитива мировых рынков - инвесторы ожидают скорого принятия пакета стимулирующих мер для американской экономики в размере 1,9 трлн долларов. Кроме того, факторами поддержки выступают ослабление санкционных рисков и котировки нефти, которые вновь растут. Сегодня состоится встреча технического комитета ОПЕК+, а 4 марта альянс примет решение относительно новых квот на добычу сырья, начиная с 1 апреля. Ожидается, что предварительные планы по постепенному наращиванию производства нефти останутся в силе - квоты будут увеличены на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет соответствовать ожиданиям трейдеров", - отмечает Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,67% и составила 64,85 долларов за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 0,34% и составила 61,71 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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