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02 марта 2021 года 09:59

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках

Москва. 2 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы подскочили по итогам торгов в понедельник, при этом Standard & Poor's 500 провел лучшую сессию за девять месяцев на фоне приостановки роста доходности государственных облигаций. Неожиданное ускорение распродажи казначейских облигаций США на прошлой неделе вызвало скачок их доходности, что оказало давление на фондовый рынок и особенно акции технологических компаний. В понедельник доходность десятилетних US Treasuries удерживалась ниже отметки 1,5% годовых после скачка до 1,6% годовых в четверг - максимального более чем за год уровня. Замедление роста доходности способствовало оживлению спроса инвесторов на акции.

Поддержку рынкам акций в понедельник также оказали растущие ожидания принятия американским Конгрессом нового пакета стимулов, предложенного президентом США Джо Байденом. Палата представителей Конгресса в минувшие выходные одобрила предложенный Байденом пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, который предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации. Законопроект, одобренный нижней палатой американского Конгресса, будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту. Байден призвал Сенат не тянуть с одобрением законопроекта, заявив, что "терять время нельзя".

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются, исключением является рынок акций Южной Кореи. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,9%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 МСК упал на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,4%. Между тем южнокорейский индекс Kospi к 8:45 МСК увеличился на 0,6%.

Главный банковский регулятор Китая во вторник заявил, что его беспокоит множество рисков, включая возможный пузырь на китайском рынке недвижимости, а также быстрый приток иностранного капитала и рост мировых рынков. Глава регулятора банковской и страховой отраслей Китая Го Шуцин "очень обеспокоен" тем, что пузыри на финансовых рынках США и Европы могут лопнуть, поскольку их экономики все еще находятся под тяжестью пандемии коронавируса. Ралли на этих рынках находится в противоположном направлении по отношению к их базовым экономикам и "рано или поздно" столкнется с коррекциями, заявил во вторник на брифинге в Пекине председатель Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности.

В свою очередь цены на нефть во вторник снижаются на фоне укрепления доллара США. Помимо этого, давление на рынок оказывает неопределенность вокруг заседания ОПЕК+. Технический комитет ОПЕК+ на заседании 2 марта изучит ситуацию на нефтяном рынке, чтобы дать рекомендацию последующему министерскому мониторинговому комитету, выводы которого затем будут рассмотрены всеми министрами стран ОПЕК+.

Инвесторы ожидают новых решений ОПЕК+ относительно уровней добычи с апреля. На данный момент сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 7,2 млн б/с, или примерно 7% от доковидного объема. По условиям соглашения от 3 декабря 2020 года, ОПЕК+ может ежемесячно увеличивать производство на 500 тыс. б/с. Однако по итогам мартовского заседания добыча может вырасти с апреля на 1,5 млн б/с, если Саудовская Аравия примет решение не продлевать добровольное сокращение производства на 1 млн б/с. На предстоящей встрече между странами ОПЕК+ могут возникнуть противоречия, поскольку некоторые участники, такие как Саудовская Аравия, сохраняют консервативный подход, в то время как другие, включая Россию, хотят увеличить добычу, учитывая значительное укрепление нефтяных цен, отмечает S&P Global Platts.

На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $63,1 за баррель, что на 0,93% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 1 марта эти контракты подешевели на 1,1% - до $63,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $60,08 за баррель, что на 0,92% ниже уровня на закрытие рынка в понедельник. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на 1,4% - до $60,64 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,049 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,906 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 марта вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (27 февраля - 1 марта) 0,07%, поднявшись до 720,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-09" (+1,39%), "ГТЛК-001Р-17" (+0,59%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,47%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-1,02%), "Газпромбанк БО-16" (-0,6%) и "МТС-001P-12" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) полностью разместила выпуск бондов серии 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 2,75 года по ставке 6,9% годовых и выпуск бондов серии 001P-19 объемом 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 7,35% годовых. Ставке бондов серии 001P-18 соответствует доходность к оферте в размере 7,08% годовых, серии 001P-19 - доходность к оферте 7,56% годовых. Срок обращения обоих выпусков 10 лет. Сбор заявок на выпуски прошел 19 февраля.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение дополнительного выпуска облигаций N4 серии 001Р-17P номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 12,2827% выпуска на 122,827 млн рублей. Размещение допвыпуска началось 11 января. Цена размещения - 101% от номинала. Выпуск погашается 31 июля 2030 года. Основной выпуск 10-летних бондов серии 001Р-17Р с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей банк разместил в конце июля 2020 года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 5,85% годовых. 24 августа 2020 года банк начал размещение допвыпуска N1 облигаций серии 001Р-17P объемом 1 млрд рублей. 18 сентября банк завершил размещение допвыпуска, реализовав 3,83% займа на 38,298 млн рублей. 30 октября 2020 года Газпромбанк завершил размещение дополнительного выпуска облигаций N2 серии 001Р-17Р номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 13,4% выпуска на 134,290 млн рублей. 31 декабря 2020 года ГПБ завершил размещение допвыпуска N3 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 25,0521% выпуска на 250,521 млн рублей. Все допвыпуски размещались по цене 101% от номинала.

ООО "Талан-финанс" в первой декаде марта проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 10,5-11,0% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,92-11,46% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% в даты окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона будет установлена при размещении облигаций, ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 2 марта досрочно погасит часть выпусков облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 592,802 млн рублей и 50,192 млн рублей соответственно. Эмитент 26 февраля исполнил оферты на эти суммы. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 18 по 25 февраля 2021 года. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 и досрочно гасила часть этих выпусков. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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