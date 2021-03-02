Рынок акций РФ начнет торговую сессию в минусе во вторник - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию во вторник на отрицательной территории, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Американские фьючерсы снижаются на полпроцента, в минусе все промышленные и драгоценные металлы, на 1,5% падают котировки нефти - так что открытие нас ждет в минусе. Никаких новых негативных поводов для распродаж нет, просто рынки вошли в период высокой волатильности в отсутствие сильных драйверов дальнейшего роста и нежелании массово выходить из акций в условиях избытка ликвидности в мировой финансовой системе", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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