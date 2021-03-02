02 марта 2021 года 09:54
Утренние прогнозы: на рынке акций усиливаются "медвежьи" настоения
Ухудшение настроений на глобальных рынках, скорее всего, училит продажи и на рынке акций РФ во вторник, полагают аналитики. По их мнению, давление продавцов может привести к возврату индекса Мосбиржи в коридор 3300-3350 пунктов.
BCS Express (Василий Карпунин): "Повышенный спрос в понедельник был сосредоточен в наиболее ликвидных "фишках", второй эшелон начал отставать после двухнедельной опережающей динамики. Подобный расклад был ожидаемым, учитывая тот факт, что рост "голубых фишек" в первую очередь обусловлен позитивным внешним фоном - подъемом европейских и американских индексов. Индекс Мосбиржи удерживается выше важной области 3320-3350 пунктов, а значит, все еще остается актуальной общая растущая тенденция со среднесрочными целями на 3600-3620 пунктов. Впрочем сразу отмечу, что внешние факторы во вторник не располагают к уверенному продолжению подъема".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынки вошли в период высокой волатильности в отсутствие сильных драйверов дальнейшего роста и нежелании массово выходить из акций в условиях избытка ликвидности в мировой финансовой системе. Хуже рынка ждем сегодня акции нефтянки, которые и вчера выглядели слабо. Сегодня по ним можно пробовать открыть шорты. Но стоит помнить, что в последнее время внешний фон меняется очень быстро, а "Роснефть" и "Лукойл" в любой момент могут начать выкупать с рынка свои акции. Скорее всего, после переписывания истории снизится и Мосбиржа. Спекулянтам можно попробовать поймать падение, а среднесрочным инвесторам искать момент для покупки бумаги, которая является одной из самых сильных на российском рынке".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая ухудшение настроений на глобальных рынках и снижение цен на нефть, российские акции во вторник вновь могут подпасть под давление продавцов, что приведет к возврату индекса Мосбиржи в зону 3300-3350 пунктов. Санкционные опасения также могут "придавливать" сантимент".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи заметным спадом в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 3360-3375 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3350, 3330 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3390, 3400 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется вблизи уровня открытия в ожидании новых внешних сигналов для направленного движения
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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02 марта 2021 года 19:36
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