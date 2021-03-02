Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 3300-3350 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 3300-3350 пунктов на ухудшении внешнего фона, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая ухудшение настроений на глобальных рынках и снижение цен на нефть, российские акции во вторник вновь могут подпасть под давление продавцов, что приведет к возврату индекса Мосбиржи в зону 3300-3350 пунктов. Санкционные опасения также могут "придавливать" сантимент", - указывает Локтюхов в комментарии ПСБ.

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