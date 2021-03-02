Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торги снижением на 0,3-0,8% во вторник - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торговую сессию во вторник со снижения на 0,3-0,8%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи заметным спадом в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 3360-3375 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3350, 3330 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3390, 3400 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется вблизи уровня открытия в ожидании новых внешних сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики во вторник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.