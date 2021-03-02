S&P 500 провел лучший день с июня

Американские фондовые индексы подскочили по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне укрепления доллара США.

Американские фондовые индексы подскочили по итогам торгов в понедельник, при этом Standard & Poor's 500 провел лучшую сессию примерно за девять месяцев на фоне приостановки роста доходности государственных облигаций.

По итогам сессии в пятницу индексы Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq вырос, но продемонстрировал максимальное недельное падение с недели, завершившейся 30 октября. На минувшей неделе Nasdaq опустился на 4,9%, Dow Jones - на 1,8%, S&P 500 - на 2,5%. Однако по итогам прошлого месяца индикаторы продемонстрировали рост: Dow Jones в феврале поднялся на 3,2%, S&P 500 - на 2,6%. Nasdaq прибавил 0,9%.

Неожиданное ускорение распродажи казначейских облигаций США на прошлой неделе вызвало скачок их доходности, что оказало давление на фондовый рынок и особенно акции технологических компаний. В понедельник доходность десятилетних US Treasuries удерживалась ниже отметки 1,5% после скачка до 1,6% в четверг - максимального более чем за год уровня.

Замедление роста доходности способствовало оживлению спроса инвесторов на акции, отмечает The Wall Street Journal.

Поддержку рынкам акций в понедельник также оказали растущие ожидания принятия американским Конгрессом нового пакета стимулов, предложенного ранее президентом США Джо Байденом.

Палата представителей Конгресса в минувшие выходные одобрила предложенный Байденом пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, который предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации.

Законопроект, одобренный нижней палатой американского Конгресса, будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту.

Байден призвал Сенат не тянуть с одобрением законопроекта, заявив, что "терять время нельзя".

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале поднялся до 60,8 пункта с 58,7 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в понедельник. Таким образом, показатель достиг максимального уровня с февраля 2018 года, отмечает Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 58,8 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже девять месяцев подряд.

Экономика США продолжит восстанавливаться после пандемии COVID-19 в этом году, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин в интервью WSJ. По его словам, вакцинация от коронавирусной инфекции, отложенный потребительский спрос, высокий уровень сбережений и перспектива дальнейшей финансовой помощи со стороны государства предполагают, что экономика готова к очень здоровой весне и лету. Также Баркин отметил отсутствие обеспокоенности ростом доходности гособлигаций.

Акции Perrigo Co. PLC подскочили на 4,7% в понедельник. Фармацевтическая компания спрогнозировала рост прибыли и выручки в 2021 финансовом году, а также объявила о продаже подразделения Generic Rx Pharmaceuticals компании Altaris Capital Partners примерно за $1,55 млрд.

Цена бумаг Johnson & Johnson (SPB: JNJ) выросла на 0,5%. Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в субботу одобрило экстренное применение в стране однодозовой вакцины компании против COVID-19. По данным Johnson & Johnson, эффективность ее вакцины от коронавируса, вводимой одной дозой, составляет 66%.

Бумаги Twitter Inc. (SPB: TWTR) прибавили в цене 0,7%. Американская компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, продаст конвертируемые облигации на сумму $1,25 млрд в рамках частного размещения. Полученные средства пойдут на выплаты по бондам, срок погашения которых наступает в 2021 году, а также на общекорпоративные нужды, сообщается в пресс-релизе компании.

Капитализация Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) снизилась на 2,1%. Американский оператор круизов проведет допэмиссию объемом $1,5 млрд. Полученные от размещения средства будут направлены на общекорпоративные нужды, сообщила компания.

Рыночная стоимость Herbalife Nutrition Ltd. увеличилась на 1%. Согласно сообщению WSJ, производитель биодобавок планирует изменить состав совета директоров после того, как инвестор Карл Айкан продал более половины своей доли в компании.

Котировки акций Twilio Inc. (SPB: TWLO) подскочили на 5,8%. Американский разработчик "облачных" платформ и сервисов ведет переговоры об инвестировании $750 млн в поставщика телекоммуникационных услуг Syniverse Technologies LLC, сообщает WSJ.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 603,14 пункта (1,95%) и составил 31535,51 пункта, продемонстрировав максимальный однодневный подъем с 9 ноября, по данным Dow Jones Market Data.

Standard & Poor's 500 поднялся на 90,67 пункта (2,38%) - до 3901,82 пункта, что стало сильнейшим однодневным ростом с 5 июня.

Nasdaq Composite прибавил 396,48 пункта (3,01%) и составил 13588,83 пункта, показав максимальный сессионный рост с 4 ноября.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются, исключением является рынок акций Южной Кореи.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,9%.

Безработица в стране в январе осталась на уровне 2,9% третий месяц подряд, свидетельствуют официальные данные. Это минимальный показатель с июля прошлого года. Аналитики ожидали повышения показателя до 3%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, годом ранее безработица находилась на отметке 2,4%.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в январе приходилось 110 открытых вакансий против 106 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

В число лидеров снижения котировок входят акции Z Holdings Corp. (-4,4%), Tokyo Electric Power Co. (-4,2%) и Pacific Metals Co. (-4,1%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дешевеют на 0,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 2,5%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,6%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск упал на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже снижается стоимость оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-4,8%), нефтяных компаний CNOOC (-4,7%), PetroChina (-3,9%) и Sinopec (-3,3%), а также крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (-3,6%) и банка HSBC (-3%).

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings опустились на 0,2%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 2,1%.

Среди входящих в расчет Hang Seng компаний во вторник дорожают бумаги всего семи, включая фармацевтическую Sino Biopharmaceutical Ltd. (+3,3%) и производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+1%).

Между тем южнокорейский индекс Kospi к 8:45 мск увеличился на 0,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Лидером подъема стали акции выпускающей бумагу Conbuzz Co. (+30%).

Розничные продажи в стране в январе не изменились относительно того же месяца 2020 года и повысились на 1,6% по сравнению с декабрем. Результаты оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков, которые предполагали падение первого показателя на 1,5% и подъем второго на 0,5%.

Промышленное производство в Южной Корее в январе подскочило на 7,5% в годовом исчислении, но упало на 1,6% в помесячном сравнении. Эксперты предполагали повышение первого показателя на 5,3%, второго - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1,9% и на 0,4% соответственно. Кроме того, существенно опустились котировки акций крупного производителя железной руды Fortescue Metals Group Ltd. - на 4,7%.

Резервный банк Австралии во вторник сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых и заявил о своей приверженности сохранению низкой доходности гособлигаций для поддержки экономики. Также руководство ЦБ сообщило о готовности предпринимать дополнительные шаги для "поддержания в высшей степени благоприятных денежно-кредитных условий", пока не будут достигнуты поставленные им цели по инфляции, что произойдет, как ожидается, не ранее 2024 года.

Резервный банк прогнозирует рост ВВП страны в районе 3,5% в 2021 и 2022 году. Безработица будет находиться около 6% в текущем году и 5,5% в следующем году.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне укрепления доллара США.

Помимо этого, давление на рынок оказывает неопределенность вокруг заседания ОПЕК+, отмечает S&P Global Platts.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник изучит ситуацию на нефтяном рынке, чтобы дать рекомендацию последующему министерскому мониторинговому комитету (JMMC), выводы которого затем будут рассмотрены всеми министрами стран ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК во вторник составляет $62,93 за баррель, что на $0,76 (1,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 1 марта эти контракты подешевели на $0,73 (1,1%) - до $63,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,83 за баррель, что на $0,81 (1,34%) ниже уровня на закрытие рынка в понедельник. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на $0,86 (1,4%) - до $60,64 за баррель.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник повышается на 0,2%. Укрепление доллара приводит к росту стоимости нефти для покупателей, использующих другие валюты.

Между тем инвесторы ожидают новых решений ОПЕК+ относительно уровней добычи с апреля. На данный момент сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 7,2 млн б/с, или примерно 7% от доковидного объема. По условиям соглашения от 3 декабря 2020 года, ОПЕК+ может ежемесячно увеличивать производство на 500 тыс. б/с.

Однако по итогам мартовского заседания добыча может вырасти с апреля на 1,5 млн б/с, если Саудовская Аравия примет решение не продлять добровольное сокращение производства на 1 млн б/с.

На предстоящей встрече между странами ОПЕК+ могут возникнуть противоречия, поскольку некоторые участники, такие как Саудовская Аравия, сохраняют консервативный подход, в то время как другие, включая Россию, хотят увеличить добычу, учитывая значительное укрепление нефтяных цен, отмечает S&P Global Platts.

"Brent в этом году подорожала почти на 30%, поскольку стимулирующие меры и вакцинация способствовали надеждам на рост спроса, - подчеркивают аналитики ANZ. - В связи с этим члены альянса могут снова обратиться к королевству (Саудовской Аравии - ИФ) за поддержкой рынка, даже если другие будут призывать к увеличению квот".