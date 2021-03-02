Возможно ослабление рубля до 74,7 руб./$1 во вторник утром - "Алор Брокер"

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 74,7 руб./$1 в утренние часы вторника, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"В понедельник на отличном внешнем фоне рублю в паре с долларом не удалось закрепиться под отметкой 74 руб./$1. Это очень негативный сигнал, говорящий о слабости покупателей рубля. Во вторник утром рубль сдал "американцу" около 25 копеек. При ухудшении внешнего фона, особенно при продолжении падения котировок нефти, пара доллар/рубль рискует уже в ближайшие часы начать тестировать сопротивление 74,7 руб./$1. Его пробой откроет дорогу в район 76 руб./$1", - указывает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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