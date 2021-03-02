Потенциал для снижения котировок нефти пока остается - BCS Express

Потенциал для снижения котировок нефти марки Brent пока остается, ближайшая зона поддержки расположена в районе $60-60,5 за баррель, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Несмотря на бодрое начало торговой сессии в понедельник, нефтяные котировки ослабли на фоне слабой производственной статистики из Китая, роста доллара США, а также в преддверии встречи ОПЕК+, на которой крупнейшие нефтепроизводители мира могут согласовать увеличение добычи. На мой взгляд, снижение связано не столько с ухудшением сентимента, сколько с избыточным ростом в предыдущие недели. Но потенциал для снижения еще остается", - пишет аналитик в своем комментарии.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin оказался ниже прогнозов и отметился на 9-месячном минимуме. Это усилило опасения по поводу более слабого, чем ожидается, спроса на топливо в азиатском регионе и подстегнуло распродажи на нефтяном рынке, констатирует Галактионов. Фактор является краткосрочным, полагает эксперт, поскольку на горизонте 2021 года по-прежнему ожидается восстановление за счет отмены ограничений, связанных с COVID-19.

Индекс доллара США (DXY) в понедельник продолжил рост после пятничного скачка. Рост доходностей казначейских облигаций США красноречиво указывает на инфляционные риски, что угрожает ростом процентных ставок и подстегивает рост американской валюты, отмечает эксперт инвесткомпании. Для сырьевых товаров, номинированных в долларе, это негатив, поскольку покупателям из других стран приходится платить за эти товары больше, указывает он.

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