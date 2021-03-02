Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги во вторник в минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию во вторник в минусе на негативном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Повышенный спрос в понедельник был сосредоточен в наиболее ликвидных "фишках", второй эшелон начал отставать после двухнедельной опережающей динамики. Подобный расклад был ожидаемым, учитывая тот факт, что рост "голубых фишек" в первую очередь обусловлен позитивным внешним фоном - подъемом европейских и американских индексов. Индекс Мосбиржи удерживается выше важной области 3320-3350 пунктов, а значит, все еще остается актуальной общая растущая тенденция со среднесрочными целями на 3600-3620 пунктов. Впрочем сразу отмечу, что внешние факторы во вторник не располагают к уверенному продолжению подъема", - пишет Карпунин в комментарии инвесткомпании.

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