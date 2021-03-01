Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на внешнем позитиве и дорожающей нефти

Москва. 1 марта. Доллар и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне оптимистичных сигналов с внешних рынков, укрепляющейся нефти и ослабления напряженности относительно новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 73,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 66,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,14 руб./EUR1, подешевев на 93,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 78,34 копейки - до 80,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает демонстрировать активный рост к доллару и евро на вечерних торгах благодаря внешнему позитиву, дорожающей нефти и ослаблению санкционных рисков. Спрос на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов продолжает поддерживаться ожиданием принятия новой программы стимулирования американской экономики объемом $1,9 трлн.

Палата представителей Конгресса в минувшие выходные одобрила предложенный президентом США Джо Байденом пакет мер поддержки экономики, который предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации.

Законопроект, одобренный нижней палатой американского Конгресса, будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту.

Байден призвал Сенат не тянуть с одобрением законопроекта, заявив, что "терять время нельзя".

Тем временем, Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в понедельник запуск письменной процедуры принятия постановления Совета ЕС о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Решение постпредов принято без обсуждения. Известно, что на этой стадии невозможно обнародование имен или числа подпадающих под санкции лиц.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Публикация информации о санкциях в "Официальном журнале" ЕС ожидается во вторник.

Рубль перестал реагировать на новости о новых антироссийских санкциях со стороны ЕС из-за Навального после того, как стало известно, что ограничительные меры коснутся лишь физических лиц и не затронут финансовую систему страны или другие существенные для экономики области.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль начал неделю с укрепления относительно доллара и евро. "Поводом для оптимизма служит как внешний фон - мировые рынки немного успокоились после бурной прошлой недели, позитивной новостью стало одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета помощи в $1,9 трлн, так и связанные с Россией события. Рублю оказывает поддержку дорогая нефть, а ожидаемые антироссийские санкции ЕС, вероятно, сведутся к добавлению в санкционные списки всего нескольких должностных лиц. Также стоит отметить, что индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности в России в феврале оказался на уровне 51,5 пунктов, что говорит о росте активности. На этой неделе будем внимательно следить за заседанием мониторингового комитета ОПЕК+, где будут обсуждаться уровни добычи. В пятницу выйдут данные по инфляции в России в феврале", - подчеркивает Голубов.

"Отечественная валюта укрепляется к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков, которые перешли к росту на информации о том, что 27 февраля Палата представителей Конгресса США одобрила план восстановления экономики на $1,9 трлн, представленный президентом Байденом. Нефтяные котировки, которые перешли к снижению в конце прошлой недели, вернулись к росту в ожидании очередного заседания ОПЕК+, где будут приняты новые квоты на добычу сырья на второй квартал текущего года. В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 74-75 руб. в паре с долларом и на уровне 89-90,5 руб. в паре с европейской валютой", - говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Цены на нефть растут в понедельник, рынок на этой неделе ждет новых решений стран ОПЕК+ относительно уровней добычи с апреля 2021 года. Трейдеры полагают, что ОПЕК+ примет решение о наращивании добычи, однако не уверены в том, насколько резко она может быть увеличена.

Заседание ОПЕК+ на уровне министров государств пройдет 4 марта. Ему будет предшествовать встреча технического комитета ОПЕК+ (2 марта) и министерского мониторингового комитета (JMMC, 3 марта), где обычно вырабатываются рекомендации для всех министров стран ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,67% - до $64,85 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,34% - до $61,71 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в понедельник также оказывают растущие ожидания скорого принятия нового пакета стимулов в США.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 марта 39,25 копейки, до 74,0448 руб./$1, и уменьшил курс евро на 92,82 копейки, до 89,4461 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 41,09 копейки по отношению к пятнице и составил 74,12 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 47,91 копейки и составил 74,1182 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 797,278 млн, из которых $719,715 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 77,563 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 93,57 копейки, до 89,3865 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 1,0494 рубля и составил 89,3501 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR505,565 млн, из которых EUR195,705 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR309,86 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,5% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 8 б.п. - до 4,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,84% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. - до 4,93% годовых.