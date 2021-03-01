Рынок акций РФ начал весну с роста вслед за миром, лидировали Ozon и Норникель

Москва. 1 марта. Рынок акций РФ на первых весенних торгах вырос вслед за внешними площадками на фоне известий об одобрении нижней палатой Конгресса США пакета стимулов объемом $1,9 трлн; индекс Мосбиржи поднялся в район 3390 пунктов во главе с перепроданными ранее АДР Ozon и бумагами "Норникеля".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3386,16 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1443,02 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 73,93 рубля (-0,7 рубля), золото стоит $1739 за тройскую унцию (+0,6%).

Подорожали АДР Ozon (+7,6%), акции "Норникеля" (+3,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,7%), "Московской Биржи" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Капзатраты ПАО "Интер РАО" в 2021 году могут составить 50 млрд руб. с учетом проектов модернизации ТЭС, сказал в ходе телефонной конференции с аналитиками член правления компании Алексей Маслов.

По словам члена правления "Интер РАО" Евгения Мирошниченко, компания рассматривает возможность инвестиций в возобновляемую энергетику, электротранспорт и водородную энергетику. Кроме того, по его словам, "Интер РАО" планирует остаться в рамках действующей дивидендной политики и ориентируется на выплату акционерам 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2020 года.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, поддержку рынку акций РФ оказывает глобальный оптимизм, вызванный тем, что нижняя палата Конгресса США в выходные одобрила пакет стимулов Байдена объемом $1,9 трлн с минимальным перевесом голосов, приблизив тем самым еще на один шаг принятие антикризисных стимулов. Этот факт, как и восстановление цен на нефть, создало позитивный новостной фон для российского рынка акций. Ожидается, что спросом будут пользоваться акции циклических компаний, поскольку на фоне новостей о стимулах инвесторы продолжают делать ставку на "reflation trade", уходя из акций роста в недооцененные активы.

Как отмечает аналитик Sber CIB Коул Эйксон, финансовые рынки в основном были заранее уверены, что этот законопроект будет принят нижней палатой, а вот его перспективы в Сенате США пока можно считать в лучшем случае довольно неопределенными.

Среди финотчетов на текущей неделе интерес представляют показатели "АЛРОСА" и "РусГидро" (вторник), Polymetal (среда), Сбербанка, МТС, Mail.ru (MOEX: MAIL) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) (четверг), МосБиржи, Global Ports и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (пятница). В четверг пройдет совещание ОПЕК+, инвесторов интересует, решится ли картель увеличить добычу на фоне стремительно повышающихся цен на нефть и признаков восстановления спроса на углеводородное сырье, отмечает аналитик.

По словам ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рост аппетитов к риску помимо новостей о продвижении пакета стимулирования на $1,9 трлн в США внесла стабилизация доходностей на рынках облигаций, хотя еще рано говорить о прохождении негативного фактора. Доходность по 10-летним американским обязательствам США повысилась до 1,44% к середине европейских торгов, хотя в утренние часы падала ниже 1,4%. Вопросы о том, кто будет финансировать бюджетный дефицит США в размере $4,2 трлн на текущий год, остаются без ответа.

Компания "Интер РАО" снизила выручку по МСФО в 2020 году на 4,4% (до 986,3 млрд рублей), чистая прибыль уменьшилась на 7,8% (до 75,5 млрд рублей). По итогам прошедшего года компания планирует выплатить дивиденды в размере 25% от прибыли по МСФО, что соответствует текущей дивидендной политике. "Детский мир" (MOEX: DSKY) отчитался о росте чистой прибыли по МСФО в 2020 году на 6,3% (до 7,8 млрд рублей).

Рубль укрепился на фоне роста нефти и промышленных металлов. Основные надежды на укрепление сырьевых валют связаны со стимулирующими мерами и выходом из пандемического ступора мировой экономики. Однако для рубля ситуация осложняется продолжающимся разогревом инфляции. По итогам февраля инфляция в РФ выросла на 0,6%, а с начала года - на 1,2%. В 2020 году инфляция за февраль составляла 0,3%, а с начала года 0,7%. Таким образом, инфляция вполне может ускориться до 5,5% и даже выше, что означает весьма существенную отрицательную доходность российской валюты. Соответственно, при всех прочих позитивных моментах у рубля пока отсутствует прямая инвестиционная привлекательность, что и сдерживает его укрепление.

На рынке нефти без особых перемен: котировки сохраняют прирост благодаря надеждам на вакцинацию, стимулирующий пакет в США и осторожность ОПЕК+. В четверг участники соглашения должны будут огласить план смягчения ограничений на добычу с апреля. Основное мнение на рынке состоит в том, что повышение производства на 0,5 млн б/с будет оптимальным. Более активный рост добычи способен спровоцировать весьма резкую коррекцию, считает Кочетков.

По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, мрачные настроения конца прошлой недели несколько померкли после принятия в выходные пакета фискального стимулирования экономики Палатой представителей Конгресса США. С точки зрения тактики ситуация прогнозировалась ранее, тем самым пока есть определенная неуверенность в устойчивости наблюдаемого отскока рынков акций.

Нефтяные контракты не отстают от общемировых трендов, здесь также наблюдается отскок котировок вверх. Участники товарной секции с нетерпением ожидают решения картеля ОПЕК+ о будущих объемах поставок на рынок. Если произойдет рост предложения энергоносителей, это станет фундаментальным негативом в ситуации технически перегретого инструмента.

Индекс доллара США (DXY: 91,1 пункта) после незначительного отката от максимумов пятницы вновь устремился вверх, тестируя на прочность уровень 91 пункт. Замедление девальвационного тренда вызвано именно опасениями разрастания инфляции и рисками общего подъема ставок кредитных рынков капитала. Фискальный фактор, долгое время оберегавший продавцов нацвалюты США, померк: транш Джо Байдена в $1,9 трлн отыгран рынком.

Через три дня нефтетрейдеры отыграют консенсус производителей нефти. Пока сохраняется локальная неопределенность решения ОПЕК+, участники товарного рынка занимают, по сути, выжидательную позицию. Торги фьючерсами на Brent проходят вблизи уровня $65 за баррель, отмечает Зельцер.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,2%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,6%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 1,4-1,6%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 2,2% и приблизился к 3900 пунктам).

Палата представителей в минувшие выходные одобрила пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, предложенный ранее президентом страны Джо Байденом. План предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации.

Законопроект, одобренный нижней палатой Конгресса, будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения, пишет The Wall Street Journal. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер, уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту.

Предложенный Байденом план включает в себя увеличение минимальной заработной платы с $7,25 до $15 в час, и Палата представителей оставила этот пункт в одобренном ею законопроекте. Однако шансов на то, что он будет одобрен Сенатом, нет, пишет Bloomberg.

Демократы стремятся принять новый пакет стимулов до 14 марта, поскольку в этот день истекает срок действия некоторых видов федеральных программ помощи безработным.

С начала пандемии COVID-19 Конгресс одобрил уже несколько пакетов мер поддержки экономики, и новый план, как считают демократы, поможет стране вернуться к нормальному состоянию.

Республиканцы в основном выступают против законопроекта, считая его чрезмерно крупным, а также нерациональным, с учетом того, что экономика США уже восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Байден призвал Сенат не тянуть с одобрением законопроекта, заявив, что "терять время нельзя".

На нефтяном рынке цены в понедельник подросли в преддверии встречи ОПЕК+ 4 марта, где будут обсуждаться квоты на добычу с апреля 2021 года.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,66 за баррель (+0,4% и -2,6% в пятницу), апрельская цена WTI - $61,54 за баррель (+0,1% и -3,2% в пятницу).

Заседанию ОПЕК+ будет предшествовать встреча технического комитета ОПЕК+ (2 марта) и министерского мониторингового комитета (JMMC, 3 марта), где обычно вырабатываются рекомендации для всех министров стран ОПЕК+.

Трейдеры полагают, что ОПЕК+ примет решение о наращивании добычи, однако не уверены в том, насколько резко она может быть увеличена.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+17,5%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+11%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+10,4%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+9,9% и +9,3% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+7,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,1%).

Подросли бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,1%) на фоне выхода отчета за 2020 год по РСБУ: чистая прибыль выросла на 28,4% по сравнению с показателем 2019 года - до 6,763 млрд рублей. Выручка снизилась на 7,3% - до 84,158 млрд рублей.

Подешевели ГДР "Эталон" (MOEX: ETLN) (-4,8%), бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,6%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2%).

ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (+0,9%, до 183,2 рубля) выкупило у миноритарных акционеров в рамках оферты 17 млн 124,981 тыс. обыкновенных акций (2,5%), следует из сообщения угольной компании. Как известно, совет директоров "Распадской" в декабре одобрил цену выкупа акций у несогласных с консолидацией угольного бизнеса в размере 164 руб./акция. Выкуп был завершен 26 февраля. Общая сумма выкупа - 2 млрд 808 млн 496,9 тыс. рублей.

В минувшем ноябре Evraz заявил, что планирует консолидировать угледобывающий бизнес на "Распадской", передав ей "Южкузбассуголь". Стоимость "Южкузбассугля" в рамках сделки была оценена в 67,74 млрд рублей. В конце декабря консолидация была завершена, а спустя месяц Evraz заявил, что компания изучит возможность выхода из угольного бизнеса. Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе "Распадской" после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float на данный момент составляет около 6,5%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,97 млрд рублей (из них 16,67 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 9,8 млрд рублей - на бумаги "Интер РАО" и 9 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).