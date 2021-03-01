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01 марта 2021 года 19:18
Цена нефти в марте, скорее, упадет ниже $60/барр., чем превысит $70/барр. - BCS GM
Более вероятно, что цена нефти в марте упадет ниже $60 за баррель Brent, чем превысит $70 за баррель, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Встреча ОПЕК+, которая должна начаться 4 марта, будет в центре внимания на этой неделе. Мы ждем решения увеличить добычу с апреля, что станет дополнением к решению Саудовской Аравии с апреля вернуть на рынок 1 млн барр. в сутки, которые ранее эта страна добровольно сократила", - пишут аналитики BCS GM Рональд Смит и Василий Мордовцев. Цена Brent на прошлой неделе выросла на $3,2/барр. (+5%), до $66,1/барр., но снизилась относительно внутринедельного максимума (более $67/барр.), констатируют эксперты. Еженедельные данные по рынку нефти в США искажены из -за беспрецедентного похолодания в Техасе на предыдущей неделе. Данные, по мнению аналитиков инвесткомпании, выглядят смешанными, но в целом нейтральными для цен на нефть: - количество буровых установок в США выросло на 4 (до 309) после нетипичного сокращения на предыдущей неделе - 21 неделя роста за последние 23 недели с середины сентября - негативно; - добыча нефти в США снизилась на 10,2% н/н до 9,7 млн барр. в сутки - краткосрочно позитивно, поскольку эффект связан с временным погодным фактором. В течение ближайших 2-3 недель вероятно возвращение добычи на уровень 11 млн барр. в сутки; - запасы нефти и нефтепродуктов за неделю сильно упали (на 13,8 млн барр.) из-за закрытия нефтеперерабатывающих мощностей в связи с погодными условиями (4 млн барр. в сутки) - позитивно; - спрос на нефтепродукты упал на 10%, до 18,7 млн барр. в сутки - опять же из-за погоды - негативно. "Данные по запасам и спросу совокупно показывают, что срок поглощения запасов нефти и нефтепродуктов текущим спросом вырос до 103 дней (негативно). До кризиса срок поглощения обычно составлял около 90 дней. Мы ожидаем нормализации уровня в ближайшие 2-3 недели", - указывают Смит и Мордовцев. Аналитики BCS GM ожидают, что на этой неделе страны-члены ОПЕК+ примут решение об объемах увеличения добычи: консенсусные ожидания за прошедшую неделю изменились с "уровень добычи не изменится" на "возможно смягчение ограничений на добычу". "Ранее мы уже полагали, что более вероятно увеличение добычи, и сейчас наши ожидания укрепились. Мы отмечаем более высокую вероятность того, что цена на нефть упадет ниже $60 за барр., чем превысит $70 в ближайший месяц", - заключают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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