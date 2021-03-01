Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали рост благодаря коррекции базовых ставок

Москва. 1 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали умеренный рост благодаря наметившейся в конце прошлой недели стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет того, что US Treasuries после пятничной коррекции вновь демонстрируют некоторую слабость.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 11 базисных пунктов по отношению к закрытию 26 февраля и составила 115,38% от номинала, что соответствует доходности 1,55% годовых (снижение на 4 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,37% от номинала, что соответствует доходности 0,055% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 3 пункта, составив 149,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 155 базисных пунктов - до 132,76% от номинала (доходность снизилась на 8,5 базисного пункта и составила 3,715% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 145 базисных пунктов - до 127,22% от номинала (доходность снизилась также на 8,5 базисного пункта и составила 3,745% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 38 базисных пунктов - до 115% от номинала, что соответствует доходности 1,74% годовых (снижение на 7 базисных пунктов к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 109,99% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 0,88% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 153 базисных пункта, подорожав до 126,03% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов - до 3,695% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 40 базисных пунктов, до 113,28% от номинала (доходность снизилась на 6,5 базисного пункта, до 1,995% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций скорректировались вверх после заметного падения в течение последних нескольких недель. Отскоку способствовала, прежде всего, наметившаяся в пятницу вечером в США стабилизация базовых процентных ставок. Таким образом, сегодня это коррекционное движение было поддержано всеми долговыми рынками, в частности, выросли котировки облигаций стран азиатского региона, этот тренд подхватили и евробонды европейских государств, и российские бумаги в этом плане не стали исключением. Рост котировок в целом умеренный, для более активного повышения цен инвесторам необходимо подтверждение того, что коррекция базовых процентных ставок носит хотя бы среднесрочный характер и не ограничится одним-двумя днями. На рынках все еще сохраняются опасения, что после локальной коррекции повышение ставок в США и Европе возобновится, поэтому ценовой рост облигаций emerging markets пока довольно сдержанный", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.