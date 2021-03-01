Коррекция на рынках евробондов повысила привлекательность долговых бумаг ЕМ - Сбер Управление Активами

Прошедшая коррекция на рынках евробондов повысила привлекательность инвестирования в долговые бумаги развивающихся рынков (ЕМ), ставки по которым заметно превышают доходности к погашению бумаг на развитых рынках, отмечается в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"Коррекция на глобальных рынках на прошлой неделе продолжилась, - напоминает Малин. - В первую очередь обеспокоенность инвесторов сохраняется относительно возможных инфляционных рисков из-за сильного фискального стимулирования экономик в развитых странах. Если инфляционные риски реализуются, глобальные центробанки начнут повышать ставки ранее, чем планируется в настоящий момент. Следствием таких опасений стали рост доходностей к погашению десятилетних американских казначейский облигаций выше уровня в 1,5% и коррекция рисковых активов, включая акции и облигации развивающихся рынков. В результате по итогам недели индекс евробондов развивающихся стран Euro Cbonds IG Corporate EM потерял 1%. Российские евробонды демонстрировали большую устойчивость отчасти благодаря относительно высоким ценам на нефть. По итогам недели индекс Euro Cbonds IG Russia потерял 0,3%".

На рублевом облигационном рынке ставки также росли. Этому, по мнению эксперта, способствовали как коррекционные настроения на глобальных долговых рынках, так и ускорение инфляции в России. Согласно недельным данным Росстата, темп роста цен повысился до 5,6% год к году. По итогам недели ставки вдоль кривой ОФЗ выросли на 5-25 б.п., индекс государственных облигаций Мосбиржи потерял по 0,5%. Корпоративные облигации демонстрировали сравнительно большую устойчивость - по итогам недели индекс корпоративных облигаций Мосбиржи не изменился.

"Прошедшая коррекция на рынках евробондов повысила привлекательность инвестирования в долговые бумаги развивающихся рынков, ставки по которым заметно превышают доходности к погашению бумаг на развитых рынках. Благодаря разнице в ставках приток средств инвесторов в евробонды продолжится", - указывает Малин.

На взгляд эксперта Сбер Управление Активами, на рублевом облигационном рынке рост ставок по ОФЗ повышает привлекательность инвестирования в среднесрочные и долгосрочные госбумаги. Однако в настоящий момент риском является рост инфляции. "В текущих условиях мы сохраняем нашу ставку на инвестирование в краткосрочные и среднесрочные корпоративные облигации, - подчеркивает Малин. - Благодаря умеренной дюрации эти бумаги устойчивы к изменению рыночной конъюнктуры, а доходности к погашению превышают ставки по ОФЗ, депозитам и инфляцию (как таргет ЦБ, так и текущие значения)".

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