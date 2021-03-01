ПСБ позитивно оценивает перспективы акций "Детского мира" в 2021г

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы акций "Детского мира" в текущем году, прогнозная цена - 157 рублей за штуку, говорится в комментарии банка.

Финансовое положение "Детского мира" остается стабильно устойчивым благодаря способности компании генерировать существенный операционный денежный поток, отмечают эксперты ПСБ. По состоянию на конец 2020 года отмечено снижение чистого долга к скорректированной EBITDA, при этом компания продолжила в полном объёме реализовывать инвестиционную и дивидендную программу. "Детский мир" планирует направить на дивиденды за 2020 год всю чистую прибыль за 4 квартал по РСБУ (4,5 млрд руб.). Это даст 6,1 руб./акцию, доходность - 4,2%, указывают аналитики.

"Мы положительно оцениваем потенциал "Детского мира" в долгосрочном периоде с учетом развития онлайн-продаж и омниканальной бизнес-модели. Наш целевой ориентир на год - 157 руб./акцию, потенциал роста - 9% к текущей цене (рекомендация "держать")", - пишут эксперты банка.

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